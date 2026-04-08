В Казахстане разъяснили, что означает норма Конституции о запрете выселения без решения суда и как она влияет на отношения между арендодателями и квартирантами. Речь идет о статье 28 Конституции, которая закрепляет неприкосновенность жилья. Согласно норме, лишение жилья или выселение допускается только на основании судебного решения. передает корреспондент BAQ.KZ.

Что говорит Конституция

Как пояснил председатель Верховного суда, член Комиссии по конституционной реформе Асламбек Мергалиев, эта норма направлена на защиту прав собственников и граждан.

«Принятая норма закрепляет, что без вступившего в законную силу решения суда никто не может быть лишен жилья. Это сделано для защиты граждан от необоснованного выселения», — отметил он.

При этом, по его словам, речь не идет о новой практике — аналогичные положения уже давно закреплены в Гражданском кодексе и законе «О жилищных отношениях».

«Любое принудительное выселение, в том числе по договорам аренды или при изъятии имущества, осуществляется только в судебном порядке», — подчеркнул Мергалиев.

Как проходит выселение через суд

Верховный суд уточняет, что при рассмотрении таких дел суд проверяет наличие законных оснований для проживания, а право распоряжаться жильем остается за собственником.

Собственник может сдавать жилье в аренду и устанавливать условия договора. В случае их нарушения он вправе требовать расторжения договора и выселения арендатора через суд.

По данным судебной статистики, в 2025 году было рассмотрено около 2,7 тыс. дел, связанных с выселением, из них лишь 6% касались арендаторов.

«Можно не платить» — миф

Юристы также предупреждают о распространенном заблуждении в соцсетях — якобы квартирантов теперь невозможно выселить без суда, что дает им «свободу не платить».

Как отметил юрист Нурсултан Орынбеков, это неверное толкование.

«Это не новая норма — и раньше выселение происходило только через суд. Если арендатор не платит, ему все равно придется нести расходы — долг, судебные издержки, услуги юриста», — пояснил он.

По его словам, такие риски уже влияют на рынок аренды: собственники начинают требовать более крупные депозиты.

«Некоторые владельцы жилья уже просят оплату за два-три месяца вперед, а иногда и за полгода, чтобы покрыть возможные риски судебных разбирательств», — отметил юрист.

Эксперты подчеркивают, что ключевой проблемой остаются случаи, когда договор аренды не заключен — в таких ситуациях доказать свои права сложнее как собственнику, так и жильцу.

Таким образом, новая норма направлена не на расширение прав квартирантов, а на усиление правовой защиты и прозрачности на рынке жилья.