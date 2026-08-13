Гарантирует ли учеба в Астане или Алматы хорошее трудоустройство? И действительно ли возможности выпускника регионального вуза на рынке труда ограничены? Эти вопросы часто волнуют молодых людей, стоящих перед выбором университета.

Действительно, в крупных городах больше рабочих мест, возможностей для профессионального развития и прохождения практики. Однако, по мнению специалистов и выпускников, связывать будущую карьеру исключительно с городом, в котором расположен университет, неправильно. Важную роль также играют знания молодого специалиста, опыт, полученный во время учебы, дополнительные навыки и личная инициатива.

Корреспондент BAQ.KZ поговорил на эту тему с выпускниками и студентами региональных вузов, а также с экспертом.

«Расположение учебного заведения в регионе не является препятствием»

Нурай Исанхан, окончившая в 2022 году Международный казахско-турецкий университет имени Ходжи Ахмеда Ясави по специальности «Журналистика», говорит, что при поиске работы не столкнулась с какими-либо препятствиями из-за того, что ее вуз расположен в Туркестане.

По ее мнению, главная трудность для начинающего специалиста связана не с местом расположения университета, а с недостатком практического опыта.

«При поиске работы я не столкнулась ни с какими препятствиями из-за того, что университет находится в регионе. Потому что, на мой взгляд, гораздо важнее не то, в каком регионе человек получил образование, а качество этого образования. Для уверенного в себе специалиста, который уверен в своих знаниях и с любовью относится к своей профессии, таких препятствий нет», – говорит Нурай Исанхан.

По ее словам, выпускнику, только начинающему профессиональный путь, не всегда легко сразу найти свое место на рынке труда. Особенно сложно конкурировать с другими кандидатами, когда работодатель ищет специалиста с опытом.

«Поначалу молодому специалисту бывает трудно найти работу. Но я думаю, что это не связано с тем, что он окончил региональный вуз. В первую очередь может сказываться отсутствие опыта работы и недостаток практических навыков. Если молодой специалист способен проявить себя, перед ним везде открыты двери», – отмечает она.

Опыт, полученный во время учебы, помог найти работу

Студенческие годы Нурай не ограничивались только учебой в аудитории. Во время обучения она проходила производственную практику в различных изданиях и на телеканалах, благодаря чему познакомилась с реальным рабочим процессом в журналистике.

По словам выпускницы, навыки, полученные в тот период, впоследствии пригодились ей в профессиональной деятельности.

«Знания и опыт, которые я получила в региональном вузе, теоретические и практические знания, накопленные во время занятий, очень помогли мне в нынешней работе. В студенческие годы мы проходили производственную практику в разных регионах, различных изданиях и на телеканалах. Опыт, который я получила тогда, сейчас очень помогает мне в работе», – говорит Нурай.

В таких профессиях, как журналистика, где особенно важен практический опыт, работа в редакции, на телеканале или в другой профессиональной среде еще во время учебы помогает молодому специалисту легче адаптироваться к рынку труда.

Помимо основной специальности, в университете Нурай также изучала турецкий язык. По ее словам, знание дополнительного языка стало для нее преимуществом при трудоустройстве.

«Помимо своей специальности я изучала турецкий язык. Знание казахского и турецкого языков дало мне большие возможности при трудоустройстве. Я также чувствую пользу от этого и в своей профессиональной деятельности», – говорит она.

Чего не хватает студентам из регионов?

Сегодня взгляд студентов, обучающихся в региональных вузах, несколько отличается.

Студентка из Туркестана Назипа Шери говорит, что в университете есть достаточно возможностей для саморазвития. По ее словам, молодые люди могут участвовать в различных проектах, конкурсах, общественных и творческих инициативах, приобретая необходимый опыт.

«Как студентка регионального университета, я считаю, что для меня самая большая возможность – это наличие условий для всестороннего развития. В стенах университета можно участвовать в различных проектах, конкурсах, общественной и творческой деятельности и получать опыт. Кроме того, есть возможность напрямую общаться с преподавателями и получать консультации по интересующим направлениям», – говорит Назипа Шери.

Однако студентка отмечает, что для молодежи из регионов по-прежнему актуален вопрос более раннего погружения в профессиональную среду.

В чем преимущество Астаны и Алматы?

По мнению Назипы, в Астане и Алматы профессиональная среда для студентов гораздо шире. В крупных городах сосредоточено больше компаний, медиорганизаций, государственных и международных учреждений. Благодаря этому молодые люди еще во время учебы могут проходить стажировки и устанавливать профессиональные связи с потенциальными работодателями.

«В таких крупных городах, как Астана и Алматы, сосредоточены различные компании, медиорганизации, государственные учреждения и международные организации. Поэтому студенты там могут еще во время учебы проходить практику и устанавливать профессиональные связи в своей сфере. Для студентов из регионов такие возможности иногда ограничены», – говорит студентка.

По этой причине она считает, что молодым людям из регионов необходимо предоставлять больше возможностей для прохождения стажировок в крупных городах, обмена опытом и выхода в профессиональную среду.

«Было бы хорошо, если бы для молодежи из регионов создавалось больше возможностей для выхода в профессиональную среду крупных городов, прохождения стажировок и обмена опытом», – отмечает Назипа.

Эксперт: университет не решает все

По мнению эксперта Айман Бахтияркызы Исмаиловой, университет оказывает влияние на становление студента. Однако профессиональный уровень будущего специалиста определяется не только учебным заведением.

«Безусловно, университет оказывает влияние. Хороший университет дает качественное образование, системную практику и хорошую среду. Но то, каким специалистом станет человек в будущем, зависит не только от университета. Очень важна и личная мотивация самого студента», – говорит эксперт.

По ее словам, университет, расположенный в крупном городе, действительно может предоставить студенту больше возможностей. Однако это вовсе не означает, что у молодых людей, получающих образование в регионах, закрыт путь к профессиональному росту.

«Я считаю, что личная инициатива студента имеет большее значение. Университет, расположенный поблизости или в родном городе, может быть удобен с точки зрения поездок и проживания. Но даже если университет находится далеко, студент может получить необходимый опыт, качественно развивать свои знания и осваивать новые подходы, чтобы стать хорошим специалистом», – отмечает Айман Исмаилова.

Эксперт назвала несколько факторов, которые помогают молодому специалисту расширить свои возможности. Среди них – получение дополнительного образования, прохождение стажировок, участие в профессиональных проектах, освоение новых навыков и установление контактов с людьми, работающими в своей сфере.

«Университет дает возможности, а к результату человека приводит его собственный упорный труд», – подытожила эксперт.

Определяет ли город, в котором получен диплом, карьеру?

Опыт Нурай Исанхан показывает, что выпускник регионального университета также может найти свое место на рынке труда. В то же время мнение Назипы Шери говорит о необходимости расширять возможности для студентов из регионов, чтобы они могли выходить в крупную профессиональную среду.

Таким образом, учеба в Астане или Алматы действительно может давать определенные преимущества: больше возможностей для прохождения стажировок, установления профессиональных связей и знакомства с потенциальными работодателями еще во время учебы. Однако называть это гарантией хорошего трудоустройства нельзя.

На будущее молодого специалиста влияют не только расположение университета, но и качество образования, опыт, полученный во время учебы, дополнительные навыки и личная инициатива. Поэтому получение образования в регионе автоматически не ограничивает возможности выпускника. Гораздо важнее то, насколько эффективно студент использует предоставленные ему возможности.