По состоянию на 1 июня 2025 года в Казахстане накоплено 8,6 миллиона тонн зерна, включая 7,3 миллиона тонн продовольственного, сообщает Бюро национальной статистики. Такой объём позволяет не только полностью покрыть внутренние потребности, но и продолжать экспортные поставки без ущерба для продовольственной безопасности страны, передает BAQ.KZ.

В том числе в закромах — 7,4 миллиона тонн пшеницы, из которых:

2,7 млн тонн — у сельхозтоваропроизводителей,

2,6 млн тонн — на элеваторах,

818 тысяч тонн — на мукомольных и крупяных предприятиях,

167 тысяч тонн — у других владельцев.

Дополнительно на балансе "Продкорпорации" имеется 1,2 млн тонн зерна, в том числе 1 млн тонн продовольственного. Эти запасы могут быть задействованы в случае дефицита на рынке или обращения со стороны мукомольных предприятий.

Надёжный запас стал возможен благодаря рекордному урожаю 2024 года: тогда в стране было собрано 25,2 млн тонн зерновых, включая 18,6 млн тонн пшеницы. Это дало возможность удерживать стабильные цены для мукомолов и животноводов на протяжении всего сезона.

Таким образом, Казахстан вошёл в новый сельскохозяйственный сезон с уверенным зерновым резервом, способным стать страховкой даже в случае погодных неурожаев или внешних рыночных колебаний.