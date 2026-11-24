Гаражный кооператив едва не сгорел в Актюбинской области
Спасатели Актюбинской области предотвратили угрозу взрыва при пожаре в гараже.
24 Ноября 2026, 02:08
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24 Ноября 2026, 02:0824 Ноября 2026, 02:08
147Фото: Скриншот видео
В городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области произошло возгорание легкового автомобиля и гаража.
Пожар произошёл на территории гаражного кооператива по улице Тауелсиздик. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС извлекли из гаража два кислородных баллона объёмом по 70 литров каждый. Оперативными и слаженными действиями спасателей удалось предотвратить возможное развитие опасной ситуации.
Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.
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