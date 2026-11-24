В городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области произошло возгорание легкового автомобиля и гаража.

Пожар произошёл на территории гаражного кооператива по улице Тауелсиздик. В ходе тушения пожара сотрудники МЧС извлекли из гаража два кислородных баллона объёмом по 70 литров каждый. Оперативными и слаженными действиями спасателей удалось предотвратить возможное развитие опасной ситуации.

Пожар был полностью ликвидирован. Пострадавших нет.