Гарвардский университет, один из самых престижных вузов мира, больше не сможет принимать иностранных студентов. Такое распоряжение отдала министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм, ссылаясь на обвинения в поощрении антисемитизма и связях с Коммунистической партией Китая, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт правительства США.

Сертификат, позволявший Гарварду выдавать документы для студенческих виз, был аннулирован по решению администрации Дональда Трампа. Теперь иностранные студенты не смогут поступать в университет, а те, кто уже обучается — будут вынуждены перевестись в другие учебные заведения, иначе им грозит депортация.

По информации издания The New York Times, в Гарварде учатся около 7000 иностранных студентов из 140 стран, что составляет более четверти от общего числа студентов.

Гарвард уже подал в суд на федеральные власти, заявив, что это решение — политически мотивированное и незаконное, угрожающее академической свободе и миссии университета. Руководство также указывает, что подобные меры подрывают исследовательские инициативы, в том числе международные проекты и партнёрства.

Наложенные санкции включают заморозку федеральных грантов на сумму $2,2 млрд. Администрация США потребовала от Гарварда создать механизм фильтрации иностранных студентов по идеологическому признаку и провести аудит программ с привлечением внешних экспертов. Университет отказался выполнить эти условия, назвав их несовместимыми с академическими принципами.

В ответ на критику, университет опубликовал два отчета о проявлениях антисемитизма и антиисламизма в кампусе, признав проблемы и объявив о новых инициативах. Президент Гарварда Алан Гарбер извинился за то, что университет не оправдал ожиданий студентов и сотрудников.

Гарвард — не единственный вуз под давлением: как сообщается, ещё 60 американских университетов могут столкнуться с аналогичными ограничениями.

"Мы наблюдаем беспрецедентное давление на независимость высшего образования в США", — прокомментировали ситуацию представители академического сообщества.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Гарвардский университет будет лишён статуса университета, освобождённого от налогов.