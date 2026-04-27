Случаи гибели каспийских тюленей в последние годы участились и вызывают обеспокоенность общества. По этому вопросу Министерство сельского хозяйства предоставило корреспонденту BAQ.KZ официальный комментарий, рассказав о причинах смертности, состоянии популяции и принимаемых мерах.

По данным министерства, сокращение численности тюленей в первую очередь связано с интенсивным промысловым отловом, который велся до 70-х годов прошлого века.

Кроме того, выброс мертвых тюленей на берег чаще всего связан со штормовыми ветрами. В целом случаи выброса туш на побережье периодически фиксируются с 2000-х годов.

В ведомстве отметили, что большинство найденных мертвых животных находятся в сильно разложившемся состоянии, из-за чего невозможно взять патологический материал для точного анализа.

«В 2022–2023 годах причиной массовой гибели тюленей стала чума плотоядных на фоне ослабленного иммунитета. А в период с 24 октября по 4 декабря 2024 года было обнаружено более тысячи мертвых тюленей. По заключению научных организаций, вероятным фактором гибели стал выброс природных газов из-за подводных землетрясений», - говорится в ответе министерства.

В середине апреля этого года на берег также выбросило тюленей в сильно разложившемся состоянии. По этой причине взять материалы для полноценного исследования не удалось. Сейчас отобраны пробы воды и почвы, проводится анализ. Результаты обещают опубликовать в течение трех недель.

Какие меры принимаются для защиты тюленей?

В министерстве сообщили, что для сохранения популяции каспийского тюленя реализован ряд конкретных мер.

В частности, в ноябре 2020 года постановлением Правительства животное было внесено в Красную книгу Казахстана.

Кроме того, за счет республиканского бюджета на постоянной основе проводятся научные исследования. Казахстанские и российские ученые совместно ведут мониторинг состояния популяции.

В рамках поручения Президента 24 октября 2024 года был создан государственный природный резерват Каспий итбалығы. В настоящее время ведутся организационные работы. Также утвержден специальный план действий по сохранению популяции на 2026–2029 годы.

В период размножения тюленей для их защиты временно закрываются отдельные морские участки. Например, с 25 января по 28 февраля 2026 года по данным Министерства обороны было ограничено судоходство по определенным координатам.

Сколько тюленей осталось в Каспии?

Согласно последним исследованиям, в казахстанском и российском секторах Каспийского моря в конце 2022 года и начале 2023 года общая численность тюленей составила 259 872 особи. По оценке на 2024 год, их количество достигло около 270 тысяч.

Какие главные угрозы?

В министерстве отметили, что одной из основных причин сокращения популяции остается ухудшение экологической ситуации. Загрязнение моря ослабляет иммунитет животных и приводит к различным заболеваниям.

Также негативное влияние оказывают климатические изменения, расширение нефтегазовых проектов, рост морского судоходства и попадание тюленей в рыболовные сети.

Разрешена ли охота на тюленей?

По информации Министерства сельского хозяйства, каспийский тюлень внесен в Красную книгу, поэтому его промышленный отлов полностью запрещен законом.