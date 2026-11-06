Газ есть, но не тот: аудиторы нашли изношенные трубы и некондиционное топливо

У Казахстана 3,8 трлн кубометров газа в недрах, но до потребителя он доходит медленнее, чем растет спрос, и не всегда нужного качества. Высшая аудиторская палата нашла в газовой отрасли финансовые нарушения на 24,1 млрд теңге и неэффективные траты еще на 18,2 млрд.

Итоги госаудита рассмотрели на заседании палаты под председательством Алихана Смаилова. Аудиторы проверили, как страна обеспечивает внутренний рынок товарным газом, развивает ресурсную базу, реализует инвестпроекты, газифицирует регионы и содержит газотранспортную инфраструктуру.

С 2022 по 2025 год валовая добыча газа в стране составила 239,5 млрд кубометров. Производство товарного газа для внутреннего рынка при этом растет медленнее, чем потребности граждан и экономики.

Отдельный вопрос у аудиторов к качеству газа.

«Некондиционный товарный газ повышает износ компрессорного оборудования и вынуждает Национального оператора делать скидки при его экспорте за рубеж», – говорится в сообщении ВАП.

Внутренний рынок по-прежнему зависит от узкого круга недропользователей.

Трубы старше нормы

Предприятия Национального оператора обслуживают более 20 тыс. км магистральных газопроводов и около 77 тыс. км газораспределительных сетей. Значительная часть этой инфраструктуры построена давно и работает сверх нормативных сроков, а ремонт и модернизация, по оценке аудиторов, идут слишком медленно.

Север ждет газа

По итогам 2025 года уровень газификации населения достиг 64,2%. Природный газ получают 13,1 млн человек в 2 240 населенных пунктах.

Но регионы газифицированы неравномерно. В стратегии Национального оператора, по данным ВАП, нет целей по решению системных проблем, в том числе по финансированию газификации северных регионов, управлению ресурсной базой и подготовке ИТ-инфраструктуры.

В отраслевых документах аудиторы не нашли достаточных мер по геологоразведке, подземному хранению газа, цифровизации и управлению рисками. Палата отдельно указала на необходимость контролировать своевременную передачу построенных объектов эксплуатирующим организациям.

Газификацию сел Глава государства назвал одной из задач «Народной стройки» в недавнем Послании.

«Многие населенные пункты будут газифицированы и обеспечены чистой питьевой водой», – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Часть денег уже вернули

В ходе проверки в бюджет возместили 59,4 млн теңге, еще 20,2 млрд теңге восстановили по учету и путем выполнения работ.

Палата направила всем объектам аудита поручения по устранению нарушений и будет держать их на контроле до полного исполнения. Аудиторы подготовили рекомендации по управлению отраслью, укреплению ресурсной базы и модернизации инфраструктуры.