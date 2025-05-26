Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) утвердил изменения в технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию". Новые нормы направлены на упрощение процедур и устранение избыточных барьеров для поставщиков, в том числе из Казахстана, передает BAQ.KZ.

Теперь поставщики природного газа в ЕАЭС, включая казахстанские компании, смогут при оформлении паспорта качества использовать не только лабораторные, но и потоковые (промышленные) средства измерений. Это особенно актуально для предприятий, осуществляющих непрерывную поставку газа и заинтересованных в автоматизации контроля качества.

Также уточнены процедуры оценки соответствия, обращения продукции на рынке и отдельные технические термины. Из области применения исключён природный газ, используемый изготовителем исключительно для собственных нужд, а также газ иностранного производства, транзит которого осуществляется через территорию ЕАЭС.

"Эти изменения позволят казахстанским поставщикам газа снизить административную нагрузку и сократить издержки. Упрощение оценки соответствия и альтернатива в способах контроля качества — шаг навстречу реальной практике бизнеса", — отмечают в Министерстве энергетики РК.

Обновлённый техрегламент вступит в силу после официального опубликования решения Совета ЕЭК. Казахстан, как активный участник ЕАЭС, примет необходимые меры по имплементации новых требований в национальную нормативную базу.