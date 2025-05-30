В Казахстане стартовал масштабный ремонт магистральных газопроводов, проходящих по линии "Средняя Азия – Центр" (САЦ). Поводом стали критические износы инфраструктуры: тысячи труб оказались в аварийном состоянии, что ставит под угрозу как внутреннюю энергетическую безопасность, так и международные обязательства страны по транзиту газа, передает BAQ.KZ.

Проект реализуется Министерством энергетики РК совместно с АО "НК QazaqGaz". Ключевым подрядчиком выступает ТОО "Кагам", с которым АО "Интергаз Центральная Азия" в ноябре 2024 года подписало контракт на сумму 336,7 млрд тенге с НДС.

По плану, в период с 2024 по 2026 годы будет устранено свыше 10 тысяч дефектных трубных участков. Только в 2025 году планируется заменить около 6 596 дефектных труб.

На данный момент выполнены ключевые работы:

В 2024 году отремонтировано 867 труб на маршруте САЦ-4/5 (при плане 809).

В 2025 году уже устранены 3 222 дефектные трубы на САЦ-4 и 108 — на САЦ-5.

Реализация проекта не только обеспечит стабильное газоснабжение южных регионов Казахстана, но и усилит транзитную мощность в направлении Узбекистана. Власти подчёркивают, что этот ремонт — не просто техническая задача, а вопрос национальной и региональной энергетической безопасности.

Министерство энергетики заявило, что программа модернизации продолжится, чтобы вывести газотранспортную систему на новый уровень надёжности и обеспечить устойчивое развитие отрасли.