Газ в Европе подорожал втрое: почему предстоящая зима вызывает тревогу

Европа входит в отопительный сезон с рекордно низкими для конца октября запасами газа и ценами, которые с начала года выросли более чем втрое. Аналитики предупреждают, что зимой расходы европейских семей на отопление могут существенно увеличиться, сообщает Euronews.

На нидерландском газовом хабе TTF, который служит главным ценовым ориентиром для европейского рынка, стоимость газа 26 октября достигала 97,64 евро за мегаватт-час. В начале января она составляла около 28 евро.

За десять месяцев цены выросли примерно на 234%, достигнув максимума с декабря 2022 года.

Почему газ так сильно подорожал

Одной из главных причин стала война с Ираном и нарушение судоходства через Ормузский пролив. Это осложнило поставки сжиженного природного газа из Катара, одного из поставщиков европейского рынка.

С мая Европа не получала поставок сжиженного газа с Ближнего Востока. Дефицит приходится восполнять закупками у других производителей, за продукцию которых конкурируют европейские и азиатские покупатели.

Ситуацию осложняет предстоящий запрет на импорт российского сжиженного природного газа по долгосрочным контрактам с 1 января 2027 года.

Насколько хватит запасов

По состоянию на 24 октября европейские газовые хранилища были заполнены на 74,6%. Год назад показатель составлял 82,9%, а в 2023 году достигал 98,5%.

По оценке Института экономики энергетики и финансового анализа, запасы находятся на минимальном для этого времени года уровне с начала наблюдений в 2011 году.

Аналитики Wood Mackenzie прогнозируют, что к концу марта хранилища могут опустеть до 17–20% при условии обычной зимы и постепенного восстановления поставок с Ближнего Востока.

При сильных морозах ситуация может оказаться сложнее.

На сколько могут вырасти счета за отопление

Зимние газовые контракты сейчас торгуются около 95 евро за мегаватт-час против примерно 36 евро прошлой зимой.

По расчетам Euronews, для семьи, которая расходует за отопительный сезон около 10 тысяч киловатт-часов газа, разница в стоимости энергоресурса может составить приблизительно 600 евро. С учетом налога на добавленную стоимость сумма достигает 715 евро.

Это расчет возможного удорожания, а не утвержденное повышение тарифов. Реальные платежи будут зависеть от страны, условий договора с поставщиком и государственных мер поддержки.

Эксперты допускают, что высокие цены на газ сохранятся и в 2027 году. По оценке Wood Mackenzie, напряженная ситуация на глобальном рынке сжиженного природного газа может продлиться до осени 2028 года.