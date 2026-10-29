Газа добывают много, но потребление растет: в Казахстане построят четыре новых завода

В Казахстане планируют построить четыре газоперерабатывающих завода общей мощностью 9,4 млрд кубометров сырого газа в год. Новые предприятия должны увеличить объемы переработки газа на фоне растущего спроса со стороны населения и промышленности.

Развитие газовой отрасли стало одной из тем Послания Президента Касым-Жомарта Токаева от 28 октября. Глава государства поставил задачи по расширению геологоразведки, привлечению инвестиций в изучение недр и глубокой переработке сырья.

Как сообщили на экспертной встрече Energy Trends: Gas & Petrochemicals в Астане, утвержденные извлекаемые запасы газа в Казахстане составляют почти 4 трлн кубометров. Более половины приходится на попутный нефтяной газ.

Ежегодно страна производит свыше 27 млрд кубометров товарного газа. В 2026 году внутреннее потребление, по прогнозу Минэнерго, превысит 22,5 млрд кубометров.

Спрос растет из-за газификации населенных пунктов, развития промышленности и перехода предприятий на газ.

Почему запасов газа недостаточно

Вице-министр энергетики Ерлан Акбаров объяснил, что наличие газа в недрах еще не означает, что его можно сразу направить потребителям.

«Наличие геологических запасов само по себе еще не означает наличие готового к поставке товарного газа. Необходимы инвестиции, современные технологии и согласованное развитие инфраструктуры», – отметил он.

Министерство разрабатывает программу развития газовой отрасли с плановыми горизонтами на 2030, 2035 и 2040 годы.

В ней намерены связать геологоразведку, добычу, строительство перерабатывающих заводов и будущие потребности населения и предприятий.

Что изменится для бизнеса

В Казахстане собираются активнее изучать 11 малоисследованных осадочных бассейнов из 15 существующих.

Для разработки сложных глубоких залежей уже предусмотрены законодательные преференции. Действующие недропользователи получили право расширять глубину своих участков до пяти километров без проведения новых аукционов.

Отдельно рассматриваются стимулы для добычи метана из угольных пластов.

Меняются и подходы к аукционам. Помимо платежей, при выборе участников намерены учитывать объем запланированных исследований, качество получаемых геологических данных и подготовку новых запасов к освоению.

Это должно заинтересовать компании в долгосрочной разведке месторождений, а не исключительно в получении прав на участки.

Производство нефтегазохимии хотят увеличить почти в пять раз

За 2023–2025 годы выпуск нефтегазохимической продукции в Казахстане вырос с 358,6 до 619,2 тысячи тонн, или на 73%.

К 2031 году объем производства рассчитывают довести примерно до 2,9 млн тонн ежегодно.

Рост связывают с запуском новых крупных производств полиэтилена, бутадиена, газосепарационного и аммиачно-карбамидного комплексов и выходом предприятий на проектную мощность.

Для казахстанского бизнеса это означает перспективу расширения внутреннего предложения сырья для выпуска труб, строительных материалов, упаковки и медицинских изделий.

На встрече обсудили и подготовку закона «О нефтегазохимической промышленности», развитие рынка сжиженного природного газа и газомоторного топлива.

Что это даст населению

Новые заводы и геологоразведочные проекты должны создать условия для дальнейшего роста поставок газа. При этом строительство перерабатывающих мощностей само по себе еще не означает немедленного увеличения объемов газа в домах.

Для этого требуется развитие газопроводов и хранилищ. Их модернизацию обсудили представители Минэнерго, QazaqGaz, «КазМунайГаза» и частных компаний.

Сегодня газоснабжением охвачены более 13 млн казахстанцев. Дальнейшие планы отрасли предполагают развитие инфраструктуры с учетом растущего потребления населения и промышленности.