Обеспечение газом населения и экономики было одно из главных поручения Президента в Послании в 2024 году. О том, как поручение Касым-Жомарта Токаева было исполнено, BAQ.KZ рассказал заместитель директора департамента газовой промышленности Министерства энергетики Ержан Кошкаров.

"В прошлом году одним из самых главных поручений было увеличение числа населения, обеспеченного товарным газом до 300 тысяч человек. В 2024 году мы достигли этого уровня. Более 300 тысяч жителей получили доступ к природному газу, обеспечив уровень газификации страны на 61,8% по факту достигли 62,4%. В этом году также планируется обеспечить газом не менее 300 тысяч человек и довести уровень газификации до 63,8%"- сказал спикер.

Кроме того, одним из других поручений правительства было ускорение развития газоперерабатывающих мощностей, а также инфраструктуры, которая будет доставлять товарный газ для населения и потребителей.

"В рамках этого сейчас ведётся строительство нескольких газоперерабатывающих заводов. Это мощность в Атырауской области на базе Кашаганского месторождения - газовый завод мощностью 1 миллиард кубометров. Также реализуется проект переработки 2,5 миллиарда кубометров газа. Кроме того, рассматривается строительство завода на базе Карачаганакского месторождения мощностью 4 миллиарда кубометров", - добавил Ержан Кошкаров.

По его словам, на текущий момент в Мангистауской области, в городе Жанаозен, ведется строительство нового газоперерабатывающего завода мощностью 900 миллионов кубометров газа. Все проекты находятся на разных стадиях реализации.

Также по улучшению транспортной инфраструктуры в данный момент ведется строительство второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу–Бозой–Шымкент". Работы начаты в 2025 году, завершение планируется к концу 2026 года - это прямое поручение.