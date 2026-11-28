Газификация Мангистауской области достигла 99,9%
Природный газ доступен в 62 населённых пунктах региона, общая протяжённость газопроводов превышает 4,8 тысячи километров.
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Уровень газификации Мангистауской области достиг 99,9%. Все 62 населённых пункта региона обеспечены газом на 100%, сообщили в Мангистауском производственном филиале АО «QazaqGaz Aimaq».
По данным компании, общая протяжённость газопроводов в области составляет 4 861,026 километра. По состоянию на октябрь насчитывалось 194 846 потребителей природного газа. Объём потребления достигал 369,572 тысячи кубометров в час.
В «QazaqGaz Aimaq» отметили, что работа по развитию газовой инфраструктуры продолжается и в других регионах страны. В ноябре благодаря реализации проектов компании почти 8,9 тысячи домохозяйств получили возможность подключиться к природному газу.
В частности, в четырёх сёлах области Жетысу созданы условия для газификации 1 665 домохозяйств, в которых проживают 8 684 человека.
В Кызылординской области газ подвели к 608 домохозяйствам в сёлах Жанқожа батыр и Ү. Түктібаев. В Туркестанской области подключиться к газу смогут 262 домохозяйства в сёлах Қошқарата и Кеңсай Байдибекского района.
В Караганде завершено строительство газораспределительных сетей в микрорайонах Таугуль и Кунгей. В рамках шестого пускового комплекса проложили 201,1 километра газопроводов, установили четыре газораспределительных пункта и 44 шкафных газорегуляторных пункта. Это позволило создать условия для подключения 4 940 индивидуальных жилых домов.
В Жезказгане начались работы по подключению к газовой сети 1 399 жилых домов в микрорайоне Батыс.
В Мангистауском производственном филиале «QazaqGaz Aimaq» также сообщили, что в период осенне-зимнего отопительного сезона особое внимание уделяется вопросам безопасного использования природного газа.
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