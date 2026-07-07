Газификация, новые ГПЗ и цифровой учет: какие поручения дал Бектенов по развитию газовой отрасли

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов поручил ускорить реализацию ключевых проектов в газовой отрасли страны. По итогам заседания Правительства глава Кабмина поставил задачи по строительству новых газоперерабатывающих заводов, развитию газотранспортной инфраструктуры, расширению геологоразведки, цифровизации отрасли и совершенствованию тарифной политики, передает BAQ.KZ.

По словам Премьер-министра, спрос на природный газ в Казахстане ежегодно растет как со стороны населения, так и промышленности. Поэтому развитие отрасли должно идти быстрее роста потребления.

"Успешная реализация всех проектов напрямую влияет на энергетическую безопасность государства, инвестиционную привлекательность экономики и качество жизни граждан. Развитие экономики сопровождается постоянным ростом спроса на газ как со стороны населения, так и промышленного сектора. Нам необходимо обеспечить долгосрочный баланс между ресурсными возможностями отрасли и потребностями экономики", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Строительство газоперерабатывающих заводов возьмут на еженедельный контроль

Особое внимание Правительство уделит строительству новых газоперерабатывающих мощностей на месторождениях Кашаган, Карачаганак и в Жанаозене. Именно эти проекты должны увеличить производство товарного газа для внутреннего рынка и обеспечить сырьем нефтегазохимическую промышленность.

Премьер-министр поручил Министерству энергетики, фонду "Самрук-Қазына" и компании QazaqGaz внедрить систему еженедельного контроля за ходом строительно-монтажных работ.

По его словам, развитие газовой отрасли должно происходить опережающими темпами, чтобы своевременно создавать инфраструктуру для новых производств и привлечения инвестиций.

Газификацию регионов ускорят

Одним из главных приоритетов остается повышение уровня газификации страны.

Сегодня доступ к природному газу имеют около 65% населения, а согласно поручению Главы государства этот показатель должен достичь 80% к 2035 году.

Для этого акимам регионов поручено синхронизировать строительство магистральных газопроводов с готовностью местных распределительных сетей.

При этом Бектенов отметил, что оценивать эффективность работы региональных властей будут уже не по количеству построенных километров газопроводов.

"Главным показателем эффективности должна быть не только протяженность проложенных труб, но и количество реально подключенных абонентов, в чьих домах появился газ", – заявил Премьер-министр.

Он также подчеркнул стратегическую важность строительства второй нитки магистрального газопровода "Бейнеу – Бозой – Шымкент" и нового газопровода "Ишим – Астана", которые должны обеспечить надежное газоснабжение столицы, северных и южных регионов страны, а также создать условия для дальнейшего промышленного развития.

Ускорят поиск новых месторождений газа

Еще одним приоритетом станет расширение ресурсной базы.

Министерству энергетики совместно с "КазМунайГазом" поручено ускорить вовлечение новых перспективных участков в геологоразведку, активнее использовать современные технологии поиска месторождений и создать понятные условия для привлечения частных инвесторов.

По словам главы Правительства, без расширения запасов невозможно обеспечить устойчивое развитие газовой отрасли в долгосрочной перспективе.

В Казахстане создадут единую цифровую платформу учета газа

Для повышения прозрачности отрасли Правительство запускает цифровую трансформацию газового сектора.

Министерству искусственного интеллекта совместно с Министерством энергетики поручено создать единую цифровую платформу учета газа.

Как отметил Бектенов, цифровизация является одним из ключевых направлений модернизации государственного управления и должна повысить эффективность управления газовыми ресурсами страны.

Производство сжиженного газа увеличат

Отдельное поручение касается рынка сжиженного нефтяного газа.

По словам Премьер-министра, спрос на него ежегодно увеличивается не только со стороны автомобилистов, но и предприятий, использующих газ в качестве сырья.

В связи с этим Министерство энергетики совместно с "КазМунайГазом" должно в течение месяца представить Правительству детальный план по увеличению объемов производства сжиженного газа.

Кроме того, поручено обеспечить прозрачный механизм распределения газа как между регионами, так и внутри них.

Подготовят новую тарифную политику

Правительство также намерено изменить действующую систему ценообразования.

По словам Бектенова, существующая модель тарифов не должна препятствовать развитию отрасли.

Министерству национальной экономики, Министерству энергетики и Агентству по защите и развитию конкуренции поручено в двухмесячный срок подготовить предложения по новой стимулирующей тарифной политике.

При этом, подчеркнул Премьер-министр, должна сохраниться адресная государственная поддержка населения.

Газ будут получать прежде всего население и эффективные предприятия

Еще одним важным поручением стал пересмотр подходов к подключению новых производств к газоснабжению.

Министерству энергетики совместно с акиматами необходимо разработать критерии энергоэффективности для предприятий, претендующих на получение товарного газа.

"В условиях постоянно растущего потребления объемы доступного газа должны направляться в первую очередь на нужды населения и развитие высокотехнологичных производств. Практика выдачи объемов ресурса энергоемким и низкоэффективным производствам должна быть прекращена", – заявил Олжас Бектенов.

Государство поддержит отечественных производителей оборудования

Кроме того, Правительство намерено увеличить долю казахстанского содержания при реализации крупных газовых проектов.

Министерствам промышленности и энергетики совместно с фондом "Самрук-Қазына" поручено в течение месяца утвердить перечень нефтегазового оборудования, которое будет закупаться исключительно у отечественных производителей.

По мнению главы Правительства, это позволит обеспечить казахстанские предприятия гарантированными заказами и поддержать развитие национальной промышленности.

Общий контроль за исполнением всех поручений возложен на первого заместителя Премьер-министра Нурлыбека Налибаева.