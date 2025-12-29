Газификация Жетісу охватила уже 126 населенных пунктов
Более 500 тысяч жителей Жетісу обеспечены природным газом.
В области Жетісу по итогам года количество газифицированных населенных пунктов достигло 126, в которых проживают более 500 тысяч человек. Уровень газификации региона составил 72 процента, передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службе акимата области Жетісу.
В текущем году в регионе завершено строительство магистрального газопровода "Талдыкорган – Ушарал". В рамках проекта проложено 302 километра газопровода и установлено шесть автоматизированных газораспределительных станций. Параллельно ведется разработка проектно-сметной документации для газификации 84 населенных пунктов Аксуского, Сарканского и Алакольского районов с общей численностью населения более 152 тысяч человек.
Реализация запланированных проектов позволит к 2028 году подвести природный газ к 210 населенным пунктам области. С учетом растущей потребности региона в газе за счет частных инвестиций также разрабатывается проектно-сметная документация на строительство второго магистрального газопровода "Алматы – Талдыкорган".
Продолжается работа и по обеспечению населения качественной питьевой водой. В 2023–2024 годах к централизованному водоснабжению были подключены четыре села, еще в 25 населенных пунктах улучшено качество питьевой воды. В текущем году централизованным водоснабжением обеспечены дополнительно четыре села.
В результате реализованных мер централизованное водоснабжение охватило 329 населенных пунктов области Жетісу, а уровень обеспеченности качественной питьевой водой достиг 99,9 процента, что стало одним из ключевых показателей развития инженерной инфраструктуры региона.
