Газиз Абишев: Правительство ограничит рост тарифов, который беспокоит широкие слои населения
Рост ВВП Казахстана за январь–сентябрь 2025 года составил 6,3%, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства. По данным политолога Газиза Абишева, ранее, на 1 сентября, показатель составлял 6,5%, а на 1 августа — 6,3%. Таким образом, после небольшого ускорения в августе наблюдается умеренное замедление экономического роста, передает BAQ.KZ.
"Удастся ли сохранить темпы до конца года? Уже отмечалось, что это будет нелегко, учитывая структурные проблемы и тревожную ситуацию в мировой экономике", - вопрошает политолог.
Он подчеркивает, что экономический рост во многом обеспечивается обширными государственными расходами - на развитие транспортной и социальной инфраструктуры.
"Глава государства, между тем, призывал не гнаться только за количественными показателями, обращать внимание на качественный рост, не забывая о контроле над инфляцией. Другими словами, экономике нужны не большие по размеру, но плотные, сильные и выносливые мышцы", - отмечает Газиз Абишев.
Премьер-министр обратил на это особенное внимание. Отметил, что существенный вклад в инфляцию вносит рост цен на продовольственные товары. Кабинету и акимам необходимо собраться и взять ситуацию под контроль. "Следует максимально обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией и ускорить формирование стабфондов продовольственных товаров", - подчеркнул тогда он.
Также правительство ограничит рост тарифов, который беспокоит широкие слои населения. "До конца года изменения тарифов на коммунальные услуги для населения не планируются. В целом любое изменение тарифов должно осуществляться сбалансированно с учетом социальной чувствительности и приоритетов государственной экономической политики", - отметил премьер.
Кроме того, нужно сокращать издержки потребителей на чрезмерные кредитные выплаты. "Как отмечал Глава государства, необходимо принять решительные меры по стабилизации потребительского кредитования. Банкам и кредитным организациям, торговым точкам надо полностью раскрывать стоимость рассрочек в цене товаров, все переплаты при кредитовании", - добавил Бектенов.
"Впрочем, главный механизм, который помогает одновременно обеспечить рост экономики и эффективно бороться с последствиями инфляции - это индустриальное развитие. То самое, что снижает зависимость от импорта, ведёт к рост валютной выручки, создаёт рабочие места и увеличивает налоговую базу", - подмечает эксперт.
"Основной упор должен быть сделан на развитие производств глубокой переработки и выпуск продукции, которая будет востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Руководителям отраслевых министерств и национальных компаний взять на личный контроль вопросы загрузки и обеспечения заказами отечественных товаропроизводителей, в том числе через долгосрочные договоры и офтейк-контракты. В рамках обработки казахстанского сырья приоритет в первую очередь отдавать местным переработчикам", - подчеркнул глава правительства.
Политолог Газиз Абишев, комментируя итоги заседания, подчеркнул, что политическая воля должна быть поддержана бюрократической.
"Нужно надавать по рукам чиновникам, которые по сути саботируют позитивные инициативы инстинктами чрезмерного регулирования. Когда любой импульс развития душится бюрократическим аппаратом, который тем самым просто оправдывает своё существование. Сейчас тот самый момент, когда главным национальным проектом должно стать развитие реальных производств. Кабинету Бектенова нужно вручную калёным железом выжигать любые препятствия на этом пути. Если получится - дальше проблем с количеством и качеством роста будет намного меньше", - заключил он.
