Рост ВВП Казахстана за январь–сентябрь 2025 года составил 6,3%, сообщил премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства. По данным политолога Газиза Абишева, ранее, на 1 сентября, показатель составлял 6,5%, а на 1 августа — 6,3%. Таким образом, после небольшого ускорения в августе наблюдается умеренное замедление экономического роста, передает BAQ.KZ.

"Удастся ли сохранить темпы до конца года? Уже отмечалось, что это будет нелегко, учитывая структурные проблемы и тревожную ситуацию в мировой экономике", - вопрошает политолог.

Он подчеркивает, что экономический рост во многом обеспечивается обширными государственными расходами - на развитие транспортной и социальной инфраструктуры.

"Глава государства, между тем, призывал не гнаться только за количественными показателями, обращать внимание на качественный рост, не забывая о контроле над инфляцией. Другими словами, экономике нужны не большие по размеру, но плотные, сильные и выносливые мышцы", - отмечает Газиз Абишев.

Премьер-министр обратил на это особенное внимание. Отметил, что существенный вклад в инфляцию вносит рост цен на продовольственные товары. Кабинету и акимам необходимо собраться и взять ситуацию под контроль. "Следует максимально обеспечить внутренний рынок отечественной продукцией и ускорить формирование стабфондов продовольственных товаров", - подчеркнул тогда он.

Также правительство ограничит рост тарифов, который беспокоит широкие слои населения. "До конца года изменения тарифов на коммунальные услуги для населения не планируются. В целом любое изменение тарифов должно осуществляться сбалансированно с учетом социальной чувствительности и приоритетов государственной экономической политики", - отметил премьер.



Кроме того, нужно сокращать издержки потребителей на чрезмерные кредитные выплаты. "Как отмечал Глава государства, необходимо принять решительные меры по стабилизации потребительского кредитования. Банкам и кредитным организациям, торговым точкам надо полностью раскрывать стоимость рассрочек в цене товаров, все переплаты при кредитовании", - добавил Бектенов.

"Впрочем, главный механизм, который помогает одновременно обеспечить рост экономики и эффективно бороться с последствиями инфляции - это индустриальное развитие. То самое, что снижает зависимость от импорта, ведёт к рост валютной выручки, создаёт рабочие места и увеличивает налоговую базу", - подмечает эксперт.

"Основной упор должен быть сделан на развитие производств глубокой переработки и выпуск продукции, которая будет востребована как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Руководителям отраслевых министерств и национальных компаний взять на личный контроль вопросы загрузки и обеспечения заказами отечественных товаропроизводителей, в том числе через долгосрочные договоры и офтейк-контракты. В рамках обработки казахстанского сырья приоритет в первую очередь отдавать местным переработчикам", - подчеркнул глава правительства.



Политолог Газиз Абишев, комментируя итоги заседания, подчеркнул, что политическая воля должна быть поддержана бюрократической.