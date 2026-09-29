Газиз Абишев: теперь ключевой вопрос – как будут исполнены поручения по реформе армии

После трагедии на Каспии общественная и информационная повестка за несколько дней заметно изменилась: если первоначально основное внимание было сосредоточено на поисковой операции и числе погибших, то затем в центре обсуждения оказались причины произошедшего, ответственность и дальнейшие изменения в армии. Такое мнение высказал политолог Газиз Абишев в своем Telegram-канале, передает BAQ.KZ.

По его оценке, 24–25 сентября информационная ситуация оставалась тревожной, а ключевые вопросы общества касались масштабов трагедии, поисков военнослужащих и действий государственных органов. При этом коммуникацию военных в первые дни политолог оценивает критически.

«Главные вопросы общества были: сколько человек погибло, кто найден, что происходит на месте трагедии, где военнослужащие, что делают спасатели и государство. Военные не смогли выстроить адекватную коммуникацию», – написал Абишев.

По его наблюдениям, уже 26 сентября характер общественного обсуждения начал меняться. Вопросы о происходящем непосредственно на месте трагедии стали дополняться обсуждением ее причин и возможной ответственности.

«Общество начало переходить от вопроса „что произошло?“ к вопросам „почему это произошло?“, „кто отвечает?“, „что будет сделано дальше?“», – отметил политолог.

Ключевым моментом Абишев называет 27 сентября, когда Президент Касым-Жомарт Токаев озвучил решения, касающиеся ситуации в армии. По мнению эксперта, именно после этого государственная повестка стала концентрироваться не только на последствиях трагедии, но и на системных изменениях в Вооруженных силах.

Политолог обращает внимание на поручения, касающиеся проверки Министерства обороны и подготовки плана реформирования армии. В числе обозначенных направлений он называет эффективность оборонных расходов, кадровый отбор, модернизацию управления, цифровизацию, профессиональную подготовку и безопасность военнослужащих.

«28 сентября государственная коммуникация уже начала формировать новую рамку: „случилась трагедия – государство сделало системные выводы – президент принял решение о проведении реформы“», – считает Абишев.

По его мнению, к 29 сентября власти получили больше возможностей формировать информационную повестку благодаря уже принятым решениям и появившимся результатам работы.

В частности, Абишев перечисляет завершение поисковой операции, оказание поддержки семьям погибших, продолжающееся уголовное расследование, кадровые решения, назначение нового министра обороны, комплексную проверку ведомства и поручение разработать план реформы армии.

При этом политолог отмечает, что дискуссия в социальных сетях продолжается. По его наблюдениям, внимание пользователей постепенно смещается от первоначальной эмоциональной реакции к оценке действий государственных органов и отдельных публичных фигур.

«Все это говорит о том, что государство уже значительно сильнее контролирует смысл официальной реакции и контролирует общественную интерпретацию произошедшего. Сейчас власти находятся уже не в оборонительной позиции, как это было 24–25 сентября, а имеют серьезную инициативу после решений Президента 27 сентября», – написал Абишев.

Вместе с тем, по мнению политолога, дальнейшее восприятие ситуации будет зависеть от исполнения озвученных поручений и результатов реформы.