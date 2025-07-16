В результате взрыва газопровода в Алматы, происшедшего 16 июля на пересечении улиц Бухар Жырау и Байзакова, пострадали два человека. Как сообщили в Управлении общественного здравоохранения города, у них диагностированы ушибы мягких тканей, передает BAQ.KZ.

Пострадавшие были доставлены в Центральную городскую клиническую больницу, где им оказали необходимую помощь. После обследования госпитализация не потребовалась, пациенты направлены на амбулаторное лечение. Их состояние оценивается как стабильное.

Напомним, инцидент произошёл во время опрессовки подземного газопровода подрядной организацией. В результате утечки воздушной смеси повреждён автомобиль и дорожное покрытие. Службы оперативно прибыли на место, угрозы населению нет.