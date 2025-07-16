Внедорожник подбросило в воздух из-за взрыва газопровода в Алматы
Авария при опрессовке.
Сегодня, 13:01
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Сегодня, 13:01Сегодня, 13:01
66Фото: t.me/kris_p_almaty_official
На пересечении улиц Бухар Жырау и Байзакова в Алматы произошёл взрыв газопровода, передает BAQ.KZ.
По данным из соцсетей, одна из машин, находившихся в непосредственной близости, была подброшена в воздух и перевёрнута ударной волной.
Как сообщила компания АО "QazaqGaz Aimaq", произошел выход воздушно-газовой смеси во время проведения работ по опрессовке вновь построенного подземного газопровода среднего давления подрядной организацией ТОО "СантехКомплектГрупп".
Что известно на данный момент:
- Повреждены дорожное покрытие, дерево и автомобиль;
- На месте работают экстренные службы — аварийные, газовые и дорожные;
- Территория оцеплена, угрозы для населения нет;
- Информация о пострадавших уточняется, по предварительным данным — без жертв.
АО "QazaqGaz Aimaq" держит ситуацию под контролем и призывает городских жителей сохранять спокойствие.
Ранее мы писали, что в Талдыкоргане произошла масштабная утечка газа.
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