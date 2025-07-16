На пересечении улиц Бухар Жырау и Байзакова в Алматы произошёл взрыв газопровода, передает BAQ.KZ.

По данным из соцсетей, одна из машин, находившихся в непосредственной близости, была подброшена в воздух и перевёрнута ударной волной.

Как сообщила компания АО "QazaqGaz Aimaq", произошел выход воздушно-газовой смеси во время проведения работ по опрессовке вновь построенного подземного газопровода среднего давления подрядной организацией ТОО "СантехКомплектГрупп".

Что известно на данный момент:

Повреждены дорожное покрытие, дерево и автомобиль;

На месте работают экстренные службы — аварийные, газовые и дорожные;

Территория оцеплена, угрозы для населения нет;

Информация о пострадавших уточняется, по предварительным данным — без жертв.

АО "QazaqGaz Aimaq" держит ситуацию под контролем и призывает городских жителей сохранять спокойствие.

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