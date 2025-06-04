Антимонопольный орган в Астане выявил сговор между АО "КазТрансГаз Аймак" и ТОО "GAS QURYLYS", в результате которого была искусственно ограничена конкуренция на рынке подключения к системе газоснабжения, передает BAQ.KZ.

Как сообщает Агентство по защите и развитию конкуренции, компании нарушили положения статьи 169 Предпринимательского кодекса, заключив антиконкурентное соглашение.

В результате этого соглашения ТОО фактически стало единственным подрядчиком по монтажу и подключению потребителей к природному газу, что нарушает как антимонопольное законодательство, так и закон "О газе и газоснабжении", предусматривающий право потребителя самостоятельно выбирать подрядную организацию.

"Такие действия лишили сотни потребителей в Астане права на свободный выбор и создали барьеры для других участников рынка. Это — классический пример картеля, когда вместо честной конкуренции победителя закупок определяют заранее", — отметили в АЗРК.

Результаты расследования были обжалованы, однако Верховный суд признал их законными, подтвердив наличие нарушений со стороны обеих компаний.

Теперь газовые компании могут понести административную ответственность, включая крупные штрафы. В АЗРК подчеркивают: все схемы, ограничивающие конкуренцию и ущемляющие права потребителей, будут жестко пресекаться.

Ведомство призвало граждан и бизнес проявлять активность и сообщать о случаях принуждения к услугам конкретных компаний при подключении к газоснабжению.