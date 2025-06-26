Вечером 25 июня в селе Ильичёвка Тайыншинского района СКО на территории ТОО "Тайынша май" произошёл пожар при заправке газгольдера. На пульт службы "101" поступило сообщение о возгорании газовоза, перевозившего сжиженный газ, передает BAQ.KZ.

По предварительным данным, во время заправки произошёл обрыв заправочного шланга, что вызвало воспламенение автомобиля и факельное горение запорной арматуры подземного резервуара.

На место происшествия оперативно прибыли подразделения ДЧС Северо-Казахстанской области и спасатели из Акмолинской области. Был активирован межрегиональный план взаимодействия.

Пострадали 8 человек, все с ожогами различной степени тяжести. Один из пострадавших после осмотра отпущен домой, остальные госпитализированы в Кокшетау.

Пожар удалось полностью ликвидировать к 20:57. Огонь охватил площадь 50 квадратных метров.

Всего в тушении участвовали:

80 человек личного состава,

20 единиц техники,

пожарные подразделения СКО, Акмолинской области и негосударственной противопожарной службы.

Причины происшествия устанавливаются. Проводится досудебное расследование.