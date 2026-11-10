Газовые баллоны в Казахстане хотят маркировать и взять на учет

Каждый газовый баллон в Казахстане может получить маркировку, по которой будет видно, где он находится и в каком состоянии. Такую систему прорабатывает Министерство энергетики, чтобы снизить риск пожаров и взрывов.

Безопасность газовых баллонов в частных домах и кафе обсудили на заседании Правительства. Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов напомнил, что нарушения при их эксплуатации, хранении и заправке грозят пожарами и взрывами с тяжелыми последствиями.

«В целях снижения данных рисков, необходимо усилить контроль со стороны газотехнических инспекций при акиматах за соблюдением требований безопасной эксплуатации газопотребляющих систем и оборудования», – сказал министр.

В Кокшетау уже работает завод по производству стальных газовых баллонов, он выпустил 500 штук. Министерство промышленности и строительства прорабатывает запуск производства композитных баллонов в Атырау и Алматы.

Система маркировки и учета, по замыслу Министерства энергетики, позволит контролировать оборот баллонов и их техническое состояние.