Газовые баллоны в Казахстане хотят маркировать и взять на учет
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Каждый газовый баллон в Казахстане может получить маркировку, по которой будет видно, где он находится и в каком состоянии. Такую систему прорабатывает Министерство энергетики, чтобы снизить риск пожаров и взрывов.
Безопасность газовых баллонов в частных домах и кафе обсудили на заседании Правительства. Министр по чрезвычайным ситуациям Мурат Муханов напомнил, что нарушения при их эксплуатации, хранении и заправке грозят пожарами и взрывами с тяжелыми последствиями.
«В целях снижения данных рисков, необходимо усилить контроль со стороны газотехнических инспекций при акиматах за соблюдением требований безопасной эксплуатации газопотребляющих систем и оборудования», – сказал министр.
В Кокшетау уже работает завод по производству стальных газовых баллонов, он выпустил 500 штук. Министерство промышленности и строительства прорабатывает запуск производства композитных баллонов в Атырау и Алматы.
Система маркировки и учета, по замыслу Министерства энергетики, позволит контролировать оборот баллонов и их техническое состояние.
Самое читаемое
- Экопарк Костаная: Зеленый массив рядом с городом притягателен, но мало доступен
- Приговор есть, срока нет: чем закончилось дело о сбитом в Жанаозене ребенке
- Кокшетау впервые принимает чемпионат Казахстана по женскому волейболу
- «Полковники с поклоном»: в Алматы наказали женщину, хваставшуюся связями в полиции
- В Астане расследуют гибель двух подростков