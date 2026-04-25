Газовые баллоны вынесли из пылающего дома в Карагандинской области
Это помогло избежать возможного взрыва.
Сегодня 2026, 08:12
103Фото: МЧС РЕ
В селе Уштобе Бухар-Жырауского района Карагандинской области произошёл пожар в частном жилом доме, передает BAQ.kz.
Огонь быстро распространился и повредил крышу, окна, двери, а также мебель и старые вещи внутри.
На место оперативно прибыли сотрудники МЧС. По их приезду выяснилось, что горит не только сам дом, но и пристроенное хозяйственное помещение. Была реальная угроза, что огонь перекинется на соседние дома.
Пожарные быстро приступили к работе. Из хозяйственной постройки они вынесли два газовых баллона объёмом по 27 литров каждый. Это помогло избежать возможного взрыва и остановить дальнейшее распространение огня.
Кроме того, спасатели эвакуировали из сарая 22 головы крупного рогатого скота.
Пожар на площади около 70 квадратных метров был полностью потушен.
Пострадавших нет.
