Газовый автомобиль вспыхнул на улице в Шымкенте
Сегодня, 13:34
132Фото: скриншот из видео
В Енбекшинском районе Шымкента на улице Жибек Жолы загорелся легковой автомобиль с газобаллонным оборудованием, передает BAQ.KZ.
Силами пожарных МЧС возгорание было оперативно ликвидировано.
Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.
Ведомство призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при эксплуатации автомобилей с газобаллонным оборудованием, чтобы исключить риск повторных ЧП.
