В Енбекшинском районе Шымкента на улице Жибек Жолы загорелся легковой автомобиль с газобаллонным оборудованием, передает BAQ.KZ.

Силами пожарных МЧС возгорание было оперативно ликвидировано.

Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Ведомство призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при эксплуатации автомобилей с газобаллонным оборудованием, чтобы исключить риск повторных ЧП.