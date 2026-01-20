  • 20 Января, 14:59

Газовый автомобиль вспыхнул на улице в Шымкенте

Фото: скриншот из видео

В Енбекшинском районе Шымкента на улице Жибек Жолы загорелся легковой автомобиль с газобаллонным оборудованием, передает BAQ.KZ.

Силами пожарных МЧС возгорание было оперативно ликвидировано.

Пострадавших нет, причина возгорания устанавливается.

Ведомство призывает автовладельцев соблюдать правила пожарной безопасности, особенно при эксплуатации автомобилей с газобаллонным оборудованием, чтобы исключить риск повторных ЧП.

