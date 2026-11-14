Газовый баллон отбросило на десятки метров после взрыва в Актау

В Актау после взрыва газового оборудования в автомобиле баллон отбросило на значительное расстояние. Видеозапись происшествия распространяется в социальных сетях. На кадрах видно, как горящий баллон пролетает над дорогой, а женщина, заметив опасность, резко сворачивает в сторону.

В момент падения баллона на землю рядом, к счастью, никого не оказалось. Судя по видео, прохожая могла оказаться прямо на его пути. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области сообщили, что взрыв произошёл ещё до прибытия пожарных подразделений.

В ведомстве также подтвердили, что при взрыве газовый баллон может отбросить на значительное расстояние. Напомним, происшествие случилось утром 12 ноября в 27-м микрорайоне Актау. Во дворе жилого дома загорелся легковой автомобиль, после чего произошёл взрыв газобаллонного оборудования. Пожарная служба прибыла на место и потушила пламя.