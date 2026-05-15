Газовый баллон вынесли из горящей бани в Астане

В столичном микрорайоне Чубары по улице Кумбел произошёл пожар в бане на территории частного дома, передает BAQ.kz.

Загорелось парильное помещение.

На место быстро прибыли сотрудники МЧС. Во время тушения огня спасатели вынесли из опасной зоны газовый баллон объёмом 27 литров. Это помогло избежать возможного взрыва.

Пожар удалось полностью потушить. Огонь охватил площадь около 5 квадратных метров. По информации спасателей, пострадавших нет.