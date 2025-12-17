  • 17 Декабря, 15:03

Газовый баллон взорвался при пожаре в гараже в Астане

Фото: pixabay.com

Пожарные ликвидировали возгорание отдельно стоящего гаража в районе Алматы города Астаны, передает BAQ.KZ.

Инцидент произошёл по улице Шалкар на территории частного дома. По прибытии подразделений было установлено, что гараж и находившийся внутри легковой автомобиль полностью охвачены открытым пламенем. До приезда спасателей в гараже взорвался один газовый баллон.

В ходе тушения огнеборцы вынесли в безопасное место ещё три газовых и один кислородный баллон, предотвратив дальнейшее развитие пожара и возможные последствия.

Благодаря оперативным и слаженным действиям пожар был полностью ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

В МЧС напомнили о необходимости строгого соблюдения правил пожарной безопасности.

