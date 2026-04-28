Газовый баллон загорелся в жилом доме в Кокшетау

В городе Кокшетау Акмолинской области в одной из квартир на первом этаже двухэтажного жилого дома произошёл пожар, передает BAQ.kz.

По данным МЧС, в квартире загорелся газовый баллон. После этого огонь перекинулся на кухонную мебель.

На место быстро прибыли пожарные. Возгорание удалось быстро потушить — огонь охватил около 2 квадратных метров.

Пострадавших нет. Из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек.

По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при использовании газового оборудования.