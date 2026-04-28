Газовый баллон загорелся в жилом доме в Кокшетау
Огонь охватил около 2 квадратных метров.
Сегодня 2026, 22:46
Фото: МЧС РК
В городе Кокшетау Акмолинской области в одной из квартир на первом этаже двухэтажного жилого дома произошёл пожар, передает BAQ.kz.
По данным МЧС, в квартире загорелся газовый баллон. После этого огонь перекинулся на кухонную мебель.
На место быстро прибыли пожарные. Возгорание удалось быстро потушить — огонь охватил около 2 квадратных метров.
Пострадавших нет. Из дома самостоятельно эвакуировались 12 человек.
По предварительной информации, причиной пожара стало нарушение правил безопасности при использовании газового оборудования.
