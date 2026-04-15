По данным полиции, старшеклассница вместе с бывшей ученицей учебного заведения распылили газовый баллончик в одном из классов. Действия носили хулиганский характер.

Никто из учеников не пострадал, угрозы жизни и здоровью нет.

Личности подростков уже установлены. Их действиям дана правовая оценка.

Известно, что одна из участниц ранее уже состояла на профилактическом учёте из-за неоднократных уходов из дома.

В школе по этому факту провели заседание совета профилактики. С подростками и их родителями провели разъяснительные беседы.

Материалы дела направлены в комиссию по делам несовершеннолетних. Там примут дополнительные меры.

Также рассматривается вопрос привлечения родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание детей.

Полиция подчёркивает: такие действия нельзя считать шуткой — это опасное поведение, которое может угрожать окружающим. Все подобные случаи получают строгую правовую оценку.

Правоохранительные органы призывают родителей внимательнее следить за поведением детей и не оставаться в стороне. Ответственность за подобные поступки несовершеннолетних предусмотрена законом.