"Газпром" и правительство Казахстана подписали меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Financial One. Документ подписали глава "Газпрома" Алексей Миллер и первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр в рамках Петербургского международного газового форума.

Также стороны заключили соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России. В частности, речь идёт о поставках сырья с Карачаганакского месторождения на Оренбургский газоперерабатывающий завод, который планируется модернизировать.

Ранее "Газпром" и Казахстан подписали договор об увеличении поставок российского газа в 2025–2026 годах. Кроме того, с 2023 года стороны прорабатывают проект газификации северных и восточных регионов Казахстана. По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, реализация этой инициативы должна начаться в ближайшее время.