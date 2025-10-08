"Газпром" и Казахстан построят новый магистральный газопровод
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
"Газпром" и правительство Казахстана подписали меморандум о реализации проекта строительства нового магистрального газопровода из России в Казахстан, передает BAQ.KZ со ссылкой на Financial One. Документ подписали глава "Газпрома" Алексей Миллер и первый вице-премьер Казахстана Роман Скляр в рамках Петербургского международного газового форума.
Также стороны заключили соглашение об основных условиях долгосрочной переработки казахстанского газа в России. В частности, речь идёт о поставках сырья с Карачаганакского месторождения на Оренбургский газоперерабатывающий завод, который планируется модернизировать.
Ранее "Газпром" и Казахстан подписали договор об увеличении поставок российского газа в 2025–2026 годах. Кроме того, с 2023 года стороны прорабатывают проект газификации северных и восточных регионов Казахстана. По словам министра энергетики Ерлана Аккенженова, реализация этой инициативы должна начаться в ближайшее время.
Самое читаемое
- После запрета вывода пенсионных на стоматологию казахстанцы потянулись к офтальмологам
- Игрок "Кайрата" Азамат Туякбаев заинтересовал лидера английского Чемпионшипа
- Супермаркеты Казахстана обязали выделять место для товаров местного производства
- Жумангарин и посол России договорились решать проблему скопления грузовиков на границе
- Казахстан выступает в роли ключевого архитектора практической интеграции в ОТГ – эксперт