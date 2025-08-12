Правительство Казахстана внесло поправки в законодательство о государственно-частном партнерстве (ГЧП) и концессиях, чтобы предотвратить резкий рост стоимости проектов и снизить нагрузку на бюджет. Изменения приняты по рекомендации Высшей аудиторской палаты (ВАП), передает BAQ.KZ.

Ранее аудиторы выявили, что при привлечении инвестиций в размере 1,4 трлн тенге государство обязалось возместить частным партнерам более 2 трлн тенге — в 1,4 раза больше вложений бизнеса. Такая диспропорция возникала из-за высокой стоимости отдельных проектов и механизмов поддержки, включая компенсацию валютных рисков и учет займов как инвестиций.

Теперь в каждом контракте ГЧП должно быть четко прописано, как делятся валютные риски и каким образом их компенсируют — например, через рефинансирование. Также пересмотрена методика расчета стоимости объектов и условий господдержки: государство возмещает расходы частных партнеров, включая обслуживание уникального оборудования и обучение работе с ним.

Поправки, закрепленные приказом Миннацэкономики от 16 июня, призваны устранить двусмысленность в расчетах затрат и сделать реализацию проектов ГЧП более прозрачной и эффективной.