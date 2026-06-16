За первые пять месяцев 2026 года в Казахстане зарегистрировали 427 уголовных дел, связанных со взяточничеством. Это на 1,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом общее количество коррупционных преступлений в стране продолжает снижаться. Такие данные приводят сотрудники Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры, передает BAQ.kz.

Столица возглавила антирейтинг

Как пишут на сайте finprom.kz, наибольшее количество уголовных дел по статьям "Получение взятки", "Дача взятки" и "Посредничество во взяточничестве" зарегистрировано в Астане. За январь-май в столице было возбуждено 56 таких дел, что на 21,7% больше по сравнению с прошлым годом.

Второе место заняла Костанайская область, где число дел выросло сразу в 3,5 раза и достигло 38. Замыкает тройку Алматы с 32 зарегистрированными случаями, что на 14,3% больше показателей прошлого года.

Меньше всего дел о взяточничестве зарегистрировали в области Абай - всего одно, в Акмолинской области - два и в Западно-Казахстанской области - семь.

Самый заметный рост количества дел зафиксирован в Алматинской области, где показатель увеличился в четыре раза. Также значительный рост отмечен в Кызылординской области - на 66,7%, и в Жамбылской области - на 61,1%.

Одновременно в ряде регионов наблюдается снижение. В Северо-Казахстанской области количество таких дел сократилось более чем в два раза, в Павлодарской - в 2,4 раза, в Западно-Казахстанской - в 2,6 раза. Самое резкое снижение произошло в Акмолинской области, где показатель уменьшился сразу в 13 раз.

Взятки составляют почти две трети всех коррупционных преступлений

По данным правовой статистики, взяточничество остается главным коррупционным преступлением в стране. На три статьи, связанные со взятками, приходится 62,9% всех коррупционных правонарушений. Из 679 зарегистрированных коррупционных преступлений 427 связаны именно со взятками.

При этом общее количество коррупционных уголовных правонарушений за год сократилось на 11,1%.

Однако по самой распространенной статье - "Получение взятки" - наблюдается обратная тенденция. Количество зарегистрированных фактов выросло на 11,9%.

Кроме того, увеличивается число тяжких должностных преступлений. Количество случаев превышения власти или должностных полномочий выросло на 20%, а злоупотребления властью - на 40%.

Одновременно сократилось число дел по посредничеству во взяточничестве, присвоению или растрате имущества, легализации преступных доходов и воспрепятствованию предпринимательской деятельности.

Коррупционных дел становится меньше, но ущерб растет

Статистика последних лет показывает устойчивое снижение количества коррупционных преступлений.

Если в 2020 году в стране было зарегистрировано около 2,2 тысячи коррупционных уголовных правонарушений, то в 2025 году этот показатель сократился до 1,2 тысячи. Самое заметное снижение произошло в период с 2023 по 2024 год, когда количество зарегистрированных фактов уменьшилось с 1,7 тысячи до примерно одной тысячи.

При этом финансовые последствия коррупции становятся все серьезнее.

В 2020 году ущерб от коррупционных преступлений составлял чуть более 8 млрд тенге. В 2024 году этот показатель достиг 110,6 млрд тенге. Основная часть ущерба связана со злоупотреблением должностными полномочиями, которое нанесло государству убытки на сумму 94,6 млрд тенге.

Подозреваемых становится меньше

За последние пять лет сократилось и количество чиновников, признанных подозреваемыми по коррупционным делам.

Если в 2020 году такой статус получили около 1,6 тысячи человек, то в 2025 году показатель снизился до 1,3 тысячи.

За первые пять месяцев 2026 года подозреваемыми по коррупционным делам были признаны 537 человек. Из них 320 человек, или почти 60%, были преданы суду.

Какие наказания получают взяточники

Уголовный кодекс предусматривает широкий спектр наказаний за коррупционные преступления: от штрафов до лишения свободы сроком до 15 лет.

Однако практика показывает, что реальные сроки получают далеко не все осужденные.

Среди лиц, признанных виновными в превышении власти или должностных полномочий, к лишению свободы в прошлом году были приговорены 80,6%. Среди осужденных за получение взятки реальные сроки получили 30,9%, а среди взяткодателей - 21%.

По данным судебной статистики, чаще всего осужденные за получение взятки отправляются в колонию на срок от пяти до восьми лет. В 2025 году такое наказание получили 27 человек. Еще каждый пятый получил от трех до пяти лет лишения свободы.

Самые суровые приговоры составили от восьми до двенадцати лет лишения свободы. Такие сроки были назначены четырем осужденным.

Всего в прошлом году подозреваемыми по статье "Получение взятки" были признаны 312 человек. До суда дошли дела в отношении 239 из них. В результате виновными признали 188 человек: 128 получили штрафы, а 58 были отправлены в места лишения свободы.

Несмотря на снижение общего числа коррупционных преступлений, статистика показывает, что взяточничество по-прежнему остается одной из самых серьезных проблем. Более того, размер ущерба от коррупции продолжает расти, а наиболее опасные должностные преступления фиксируются все чаще.

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