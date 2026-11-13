Где дешевле продуктовая корзина: казахстанцам упростят поиск выгодных цен в магазинах
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Перед походом в магазин казахстанцы смогут сравнить стоимость продуктов в разных торговых точках, проверить действующие скидки и заранее рассчитать расходы на покупки. Для этого развивают цифровую платформу arzan.kz, которая собирает информацию о ценах более чем на 220 тысяч товаров. Теперь к этой работе подключилось Министерство торговли и интеграции Казахстана.
Ведомство и разработчики сервиса подписали меморандум о сотрудничестве. Его главная цель – сделать информацию о ценах и скидках доступнее для покупателей, а также развивать инструменты мониторинга стоимости товаров.
Сегодня arzan.kz работает в семи городах страны. На платформе представлены более 220 тысяч товаров, реализуемых более чем 18 субъектами торговой деятельности.
Принцип работы сервиса достаточно простой: пользователь может самостоятельно собрать продуктовую корзину, посмотреть, сколько одни и те же товары стоят в разных магазинах, изучить актуальные скидки и выбрать наиболее выгодные предложения. Это позволяет заранее оценить стоимость покупок и спланировать семейный бюджет.
Отдельное внимание в рамках сотрудничества уделят социально значимым продовольственным товарам. На платформе их будут выделять специальной отметкой. Благодаря этому покупателям будет проще ориентироваться в ассортименте и понимать, какие товары относятся к категории социально значимых.
Еще одно нововведение касается защиты прав потребителей. На сервисе разместят ссылки на действующее законодательство о торговле, правила защиты прав покупателей и нормы применения торговых надбавок.
Таким образом, пользователи смогут не только сравнивать цены, но и самостоятельно проверять, какие товары подпадают под государственное регулирование торговых надбавок и какие права они имеют при покупке.
При этом сотрудничество Минторговли и arzan.kz будет носить исключительно информационный характер. Оно основано на добровольном и равноправном взаимодействии сторон и не предусматривает расходов из государственного бюджета.
По сути, речь идет о том, чтобы сделать покупателя более информированным: теперь при выборе магазина можно будет ориентироваться не только на привычные торговые точки, но и на реальные цены, скидки и стоимость всей продуктовой корзины.
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