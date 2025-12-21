В декабре в Казахстане традиционно отмечают День энергетика – профессиональный праздник специалистов, от которых зависит стабильная работа энергосистемы, промышленности и инфраструктуры страны. На фоне растущей нагрузки на отрасль и долгосрочных планов по ее развитию особое значение приобретает вопрос подготовки квалифицированных кадров.

О том, как сегодня выстроена система подготовки энергетиков, какие образовательные программы реализуются в вузах и какие меры принимаются для привлечения молодежи в отрасль, корреспонденту BAQ.KZ сообщили в Министерстве науки и высшего образования Республики Казахстан.

Где готовят энергетиков

Как сообщили в ведомстве, подготовка кадров для энергетической отрасли в Казахстане осуществляется в рамках государственных образовательных программ "B162 Теплоэнергетика" и "B062 Электротехника и энергетика". В настоящее время обучение по направлению "Энергетика" ведется в 38 высших учебных заведениях страны.

Такой охват позволяет готовить специалистов для различных сегментов отрасли – от традиционной теплоэнергетики до современных направлений, связанных с устойчивым развитием и энергоэффективностью.

Какие программы предлагают вузы

По данным министерства, вузами внесено в Реестр 208 образовательных программ для энергетической отрасли. Из них 52 относятся к числу новых и инновационных. В перечень входят программы "Гидроэнергетика", "Наземный электрический транспорт и зарядная инфраструктура", "Энергоменеджмент и устойчивое развитие", "Ядерная энергетика", "Экоэнергетика" и другие.

Наряду с этим вузы развивают образовательные программы междисциплинарного характера в инженерной отрасли. Обучение ведется, в том числе, по направлениям "Менеджмент в электроэнергетике", "Прикладная физика и электроинженерия", "Информационные технологии в электроэнергетике", "Энергоаудит и энергоменеджмент".

Стоит отметить, подготовка специалистов ведется с учетом действующей отраслевой рамки квалификаций "Энергетика" и 27 профессиональных стандартов. Они охватывают такие направления, как реализация и сбыт электрической энергии, эксплуатация и ремонт электрооборудования, прогнозирование потребления энергии и мощности.

При разработке образовательных программ вузы также ориентируются на Атлас новых профессий. В нем выделены новые, трансформирующиеся и исчезающие профессии. К числу новых относятся метеоэнергетик, бионергетик, инженер по разработке и внедрению искусственного интеллекта, инженер по водородной энергетике, разработчик-проектировщик накопителей электро- и теплоэнергии.

Сколько студентов поступает на энергетические специальности

Как рассказали в Министерстве науки и высшего образования, в 2025–2026 учебном году на образовательные программы "Электротехника и энергетика" и "Теплоэнергетика" было принято 4 271 человек. В 2024-2025 учебном году по этим направлениям в вузы поступили 4 407 абитуриентов.

Эти данные используются при формировании государственного образовательного заказа и корректировке объемов подготовки кадров.

Госзаказ и потребность экономики

Государственный заказ на подготовку кадров формируется ежегодно на основе среднесрочного прогноза потребности экономики, разрабатываемого Министерством труда и социальной защиты населения РК. Согласно прогнозу до 2030 года, экономике страны потребуется 883 295 специалистов, из них 529 977 – инженерные кадры, что составляет 60%.

Потребность именно в специалистах тепло- и электроэнергетики до 2030 года оценивается в 4 542 человека. В их числе – специалисты по энерго- и водосбережению, инженеры-энергетики, операторы по выработке электроэнергии, техники-энергетики, укладчики тепловой изоляции и инженеры-теплотехники.

Сколько грантов выделено

На 2025–2026 учебный год государственный заказ по программам

- бакалавриата составил 555 грантов по ГОП "B162 Теплоэнергетика" и 1 211 грантов по ГОП "B062 Электротехника и энергетика".

- В магистратуре предусмотрено 120 грантов по программе "M098 Теплоэнергетика" и 180 грантов по программе "M099 Энергетика и электротехника".

- В докторантуре выделено 25 мест по направлению "D098 Теплоэнергетика" и 32 места по направлению "D099 Энергетика и электротехника".

В министерстве отметили, что за последние три года объем государственного заказа для энергетической отрасли был увеличен, а выделенные гранты освоены в полном объеме.

Эффективность подготовки кадров оценивается также через мониторинг трудоустройства выпускников. Он проводится путем сверки данных обязательных пенсионных отчислений через информационную систему Министерства труда и социальной защиты населения РК.

По итогам 2024 года уровень трудоустройства выпускников вузов составил 83,7%.

Как привлекают молодежь в отрасль

Для повышения привлекательности энергетических специальностей государством реализуется комплекс мер. В их числе квоты приема для льготных категорий граждан, проведение Единого национального тестирования пять раз в год, увеличение объема государственного образовательного заказа, а также открытие филиалов зарубежных вузов.

Кроме того, в стране поэтапно повышается размер стипендий для студентов бакалавриата, магистратуры и докторантуры, внедрены дифференцированные гранты с частичной оплатой обучения и на постоянной основе проводится профориентационная работа среди абитуриентов.