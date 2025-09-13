В Лас-Вегасе 14 сентября состоится один из самых ожидаемых поединков в мировом боксе — Сауль "Канело" Альварес встретится с Теренсом Кроуфордом, передаёт BAQ.KZ со ссылкой на Sports24.kz.

На кону — статус абсолютного чемпиона во втором среднем весе. Канело стремится вновь объединить все чемпионские пояса и подтвердить, что именно он является лидером дивизиона. Кроуфорд же готов сотворить историю: в случае победы он станет первым боксером, которому удалось завоевать абсолют в трех весовых категориях.

"Поединок пройдет в ночь на 14 сентября в Лас-Вегасе. Начало трансляции — в 06:00 по времени Астаны, главный бой ожидается около 03:00. Прямую трансляцию покажет Netflix", - пишет спортивный портал.

