В преддверии нового учебного года в Астане стартует школьная кампания, в рамках которой предусмотрена помощь детям из социально уязвимых семей, а также проведение школьных ярмарок во всех районах города, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

С 2 по 31 августа 2025 года каждые выходные в столице будут проходить школьные ярмарки, где можно приобрести одежду, обувь и канцтовары по доступным ценам.

Торговые площадки организованы в популярных местах:

Район "Нұра": гипермаркеты "Анвар", "Magnum", а также с 22 по 24 августа – Парк влюбленных.

Район "Сарыарқа": ТРЦ "Рахмет", ТРЦ "Коктал", ТД "Джаффар" (ул. Ш. Косшыгулулы).

Район "Алматы": ТД "Гульжан".

Район "Сарайшық": парковка по ул. А-105, ТРЦ "Damu Mall".

Район "Байқоңыр": ТД "Аймақ-Тау", ТД "Тұлпар", ТД "Жаннұр".

Район "Есіл": с 1 по 3 августа – МВЦ EXPO, с 16 августа – каждую пятницу, субботу и воскресенье в ТРЦ "Mega Silk Way"

Параллельно проводится акция "Добрые руки" – в крупных ТРЦ установлены специальные контейнеры для сбора школьных принадлежностей. Все собранные вещи будут переданы детям из малообеспеченных семей. Контейнеры установлены в ТРЦ "Сарыарқа", "TUMAR", "Рахмет", "Коктал", "Damu Mall", "Аружан", "Mega Silk Way", "Абу-Даби", "Керуен", "Аймақ-Тау", "Жаннұр" и на рынке "Шапагат".

Также продолжается республиканская акция "Дорога в школу", которая продлится до 30 сентября. Более 8,5 тысяч школьников получат помощь в виде рюкзаков и канцелярии за счёт спонсорских средств. Поддержку окажут детям из многодетных, малообеспеченных семей, а также детям-сиротам. Для получения помощи родителям необходимо обратиться в школу с подтверждающими документами.

По линии фонда "Всеобщее обязательное обучение" в этом году планируется охватить 12 734 ребенка, сумма поддержки составляет 46 228 тенге на каждого учащегося. Заявления уже подали более 6 тысяч семей.