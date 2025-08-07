Где и когда пройдут школьные ярмарки в Астане
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В преддверии нового учебного года в Астане стартует школьная кампания, в рамках которой предусмотрена помощь детям из социально уязвимых семей, а также проведение школьных ярмарок во всех районах города, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
С 2 по 31 августа 2025 года каждые выходные в столице будут проходить школьные ярмарки, где можно приобрести одежду, обувь и канцтовары по доступным ценам.
Торговые площадки организованы в популярных местах:
Район "Нұра": гипермаркеты "Анвар", "Magnum", а также с 22 по 24 августа – Парк влюбленных.
Район "Сарыарқа": ТРЦ "Рахмет", ТРЦ "Коктал", ТД "Джаффар" (ул. Ш. Косшыгулулы).
Район "Алматы": ТД "Гульжан".
Район "Сарайшық": парковка по ул. А-105, ТРЦ "Damu Mall".
Район "Байқоңыр": ТД "Аймақ-Тау", ТД "Тұлпар", ТД "Жаннұр".
Район "Есіл": с 1 по 3 августа – МВЦ EXPO, с 16 августа – каждую пятницу, субботу и воскресенье в ТРЦ "Mega Silk Way"
Параллельно проводится акция "Добрые руки" – в крупных ТРЦ установлены специальные контейнеры для сбора школьных принадлежностей. Все собранные вещи будут переданы детям из малообеспеченных семей. Контейнеры установлены в ТРЦ "Сарыарқа", "TUMAR", "Рахмет", "Коктал", "Damu Mall", "Аружан", "Mega Silk Way", "Абу-Даби", "Керуен", "Аймақ-Тау", "Жаннұр" и на рынке "Шапагат".
Также продолжается республиканская акция "Дорога в школу", которая продлится до 30 сентября. Более 8,5 тысяч школьников получат помощь в виде рюкзаков и канцелярии за счёт спонсорских средств. Поддержку окажут детям из многодетных, малообеспеченных семей, а также детям-сиротам. Для получения помощи родителям необходимо обратиться в школу с подтверждающими документами.
По линии фонда "Всеобщее обязательное обучение" в этом году планируется охватить 12 734 ребенка, сумма поддержки составляет 46 228 тенге на каждого учащегося. Заявления уже подали более 6 тысяч семей.
Самое читаемое
- Жена мужчины, избившего 8-летнего мальчика, выступила с видеообращением
- "Повторю, чтобы враги знали" — Рамзан Кадыров публично опроверг слухи о своей болезни
- Хватали за шею: в алматинском Ботсаду мужчины издевались над лебедями
- У "Росатома" проблемы в Турции: грозит ли срыв строительства АЭС в Казахстане?
- Путин не верит в ультиматум Трампа и не собирается останавливать войну — СМИ