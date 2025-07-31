С 2 по 3 августа столица превратится в настоящий гастрономический центр: в Астане пройдёт традиционная городская сельскохозяйственная ярмарка, передает BAQ.KZ со ссылкой на официальный сайт акимата.

На ярмарке, которая развернётся на территории ТЦ "KERYEN JOLY" (шоссе Алаш, 35), жителей и гостей столицы ждёт широкий выбор свежей продукции от фермеров и сельхозпроизводителей со всех уголков Казахстана. Посетители смогут приобрести всё — от ароматных овощей и фруктов до натурального мёда, домашних мясных деликатесов, молочной продукции, варенья и свежевыпеченного хлеба — всё это по ценам, значительно ниже рыночных.

Кроме основной площадки, ярмарки выходного дня будут открыты и в других районах города:

ТРЦ "Коктал" (пр. Нургиса Тлендиева, 12а);

ул. Бейбарыс Султан, 23 (напротив ЖК "Рио-де-Жанейро").

Все торговые площадки будут работать с 10:00 до 19:00.