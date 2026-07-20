Где казахстанцы чаще всего остаются без мобильного интернета

Мобильный интернет сегодня стал частью базовой инфраструктуры – он нужен для работы, учебы, получения госуслуг и доступа к различным онлайн-сервисам. Однако уровень его доступности в Казахстане по-прежнему заметно отличается в зависимости от региона.

По данным выборочного обследования Бюро национальной статистики, в 2026 году мобильный интернет доступен 96,7% домашних хозяйств Казахстана. Годом ранее этот показатель составлял 96,2%.

Как отмечают в Finprom, при этом за высоким средним показателем по стране сохраняется разница между регионами. В одних областях доступ к мобильному интернету есть практически у всех семей, тогда как в других часть населения все еще сталкивается с ограничениями.

Где мобильный интернет доступен на 100%

Максимальный показатель обеспеченности – 100% – зафиксирован в четырех регионах: Абайской, Атырауской и Туркестанской областях, а также в Астане.

Выше среднего уровня по стране также находятся Мангистауская, Карагандинская, Алматинская, Жамбылская и Актюбинская области, а также города Алматы и Шымкент.

Регионы с самым низким показателем

Наибольший цифровой разрыв наблюдается в Акмолинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.

Самый низкий показатель зафиксирован в Акмолинской области – 81,2% домашних хозяйств имеют доступ к мобильному интернету. Это означает, что почти каждая пятая семья в регионе остается без такого доступа.

В Северо-Казахстанской области показатель составляет 86,8%, в Западно-Казахстанской – 90%.

Ниже среднего уровня также находятся Кызылординская, Костанайская, Улытауская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская и Жетысуская области.

Почему сохраняется разница

На доступность мобильного интернета могут влиять разные факторы: качество покрытия в населенных пунктах, стоимость услуг связи, наличие современных устройств у жителей и темпы развития цифровой инфраструктуры.

Хотя в целом по стране уровень обеспеченности остается высоким, разница между регионами достигает почти 19 процентных пунктов.

Эксперты отмечают, что дальнейшее развитие цифровой инфраструктуры должно быть направлено не только на расширение общего покрытия, но и на сокращение регионального разрыва, чтобы жители всех областей Казахстана имели равный доступ к цифровым возможностям.