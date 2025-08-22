  • 22 Августа, 22:25

Где купить уголь в Астане и сколько он стоит

Адреса складов и действующие цены.

Сегодня, 21:00
Фото: pixabay

В столице продолжается подготовка к отопительному сезону. В этом году для удобства горожан открыты 17 складов (тупиков), где работают 14 точек продажи угля, полностью оснащённые инфраструктурой и техникой для погрузки и разгрузки, передает BAQ.KZ.

Реализацией угля занимаются восемь компаний. Основные точки продаж расположены по адресам: ул. Герцена 4/1, Герцена 6/2, Коктал 28/2, Макат 40, Жамбыла Жабаева 76, Ахмета Жубанова 35, Дулатова 182/1, ул. 85 (район ТЭЦ-3), уч. 9А, Герцена 6Б.

Средние цены на уголь в Астане:

  • Шубаркуль – 18 000 тг/тонна
  • Каражыра – 18 500 тг/тонна
  • Майкуба – 15 500 тг/тонна

Для удобства жителей города работает горячая линия по номеру 109, где можно уточнить информацию о наличии угля, его стоимости и точках реализации.

