Где может находиться 400 кг иранского урана: что известно

Остаётся неизвестным, где именно находятся около 400 килограммов высокообогащённого урана Ирана.

Сообщается, что этот вопрос стал особенно важным на фоне переговоров между США и Ираном о возможном прекращении конфликта и обсуждения ядерной программы.

Международное агентство по атомной энергии в данный момент не имеет доступа к части ключевых ядерных объектов. Поэтому точно проверить, где находится этот уран, невозможно.

По данным издания Bulletin of the Atomic Scientists, спутниковые снимки от 9 июня 2025 года показали грузовик с 18 синими контейнерами рядом с входом в подземный комплекс возле города Исфахан. Такие контейнеры могут использоваться для перевозки высокообогащённого урана. Однако сам объект сейчас закрыт для инспекторов МАГАТЭ.

Эксперты предполагают, что уран может быть не в одном месте, а распределён по разным хранилищам и объектам. Ядерный специалист Дэвид Олбрайт считает, что это могло быть сделано специально – чтобы в случае удара или операции невозможно было быстро найти или уничтожить весь запас сразу.

Таким образом, точное местонахождение урана остаётся неизвестным, а ситуация продолжает вызывать вопросы у международных наблюдателей.