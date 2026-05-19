Где может появиться второй аэропорт Астаны, рассказали в Минтранспорта
Сейчас рассматриваются две основные локации, приоритетной считается территория в сторону BalQaragai.
Второй аэропорт Астаны могут построить в направлении зоны BalQaragai. Сейчас рассматриваются две основные локации, однако окончательное решение будет принято после завершения технико-экономического обоснования. Об этом сообщил министр транспорта Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент BAQ.KZ.
Отвечая на вопрос журналистов о строительстве второго аэропорта столицы, глава Минтранспорта сообщил, что сейчас определены две основные возможные локации.
По его словам, в приоритете находится направление в сторону BalQaragai.
"Сейчас основные две локации. В приоритете - локация в сторону BalQaragai. Окончательное решение будет принято после завершения технико-экономического обоснования", - сказал Нурлан Сауранбаев.
Инвестора пока выбирают.
Министр также прокомментировал вопрос инвестиций в проект. По его словам, строительство нового аэропорта требует крупных вложений, поэтому сейчас рассматриваются разные варианты партнерства.
Среди потенциальных участников могут быть как технологические партнеры, так и крупные аэропортовые операторы.
"Аэропорты такого масштаба требуют достаточно больших инвестиций. Сейчас идет подбор партнеров: это может быть технологический партнер, крупные аэропортовые операторы. Инвесторы и партнеры сейчас находятся на стадии переговоров", - отметил Сауранбаев.
При этом конкретную сумму строительства министр не назвал. По его словам, проект находится в ведении акимата города Астаны.
Ранее СМИ сообщали, что среди возможных локаций для строительства нового аэропорта Астаны рассматривались район Косшы, а также участки вдоль Карагандинской и Павлодарской трасс.
