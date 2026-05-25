Где можно будет купаться этим летом в Усть-Каменогорске

В Усть-Каменогорске купальный сезон официально стартует 15 июня, передает BAQ.kz.

К открытию сезона в городе подготовят три официальных пляжа, сообщили в ДЧС Восточно-Казахстанской области.

Где можно будет купаться

Этим летом для жителей и гостей города будут доступны три специально оборудованных участка для купания.

Официальные пляжи расположены в районе Левобережного парка, в парке "Самал" и в районе КНМ.

В департаменте санитарно-эпидемиологического контроля региона сообщили, что перед началом сезона специалисты проведут лабораторные исследования воды и почвы на пляжах.

В ведомстве отметили, что мониторинг состояния пляжей проводится ежегодно - с мая по конец августа.

По итогам прошлого года вода и песок на официальных пляжах соответствовали санитарно-гигиеническим требованиям, а жалоб от жителей не поступало.

Сейчас на пляже парка "Самал" и на пляже КНМ продолжаются подготовительные и ремонтные работы.

В ДЧС уточнили, что если завершить их до открытия сезона не успеют, работы продолжатся уже после 15 июня.

Что напоминают спасатели

Специалисты призывают жителей отдыхать только на официально оборудованных пляжах и соблюдать правила безопасности на воде во время летнего сезона.