Где можно купить свежие продукты напрямую от фермеров в Астане

В столице 20 и 21 июня состоится очередная городская сельскохозяйственная ярмарка.

Посетители смогут приобрести свежую и натуральную продукцию: овощи и фрукты, мясо, молочные и мучные изделия, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и другие товары.

Ярмарка будет проходить 20 и 21 июня с 10:00 до 19:00 в торговом центре "Keryen Joly" по адресу: шоссе Алаш, 35Б.

Для удобства горожан рядом с местом проведения курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317, что обеспечивает удобный доступ к ярмарке.

Организаторы отмечают, что подобные мероприятия помогают поддерживать отечественных производителей и делают качественные продукты более доступными для жителей столицы.