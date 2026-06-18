Где можно купить свежие продукты напрямую от фермеров в Астане
Мероприятие направлено на поддержку местных фермеров и производителей из разных регионов Казахстана.
Сегодня 2026, 20:08
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Сегодня 2026, 20:08Сегодня 2026, 20:08
113Фото: BAQ.kz
В столице 20 и 21 июня состоится очередная городская сельскохозяйственная ярмарка.
Посетители смогут приобрести свежую и натуральную продукцию: овощи и фрукты, мясо, молочные и мучные изделия, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и другие товары.
Ярмарка будет проходить 20 и 21 июня с 10:00 до 19:00 в торговом центре "Keryen Joly" по адресу: шоссе Алаш, 35Б.
Для удобства горожан рядом с местом проведения курсируют автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307 и 317, что обеспечивает удобный доступ к ярмарке.
Организаторы отмечают, что подобные мероприятия помогают поддерживать отечественных производителей и делают качественные продукты более доступными для жителей столицы.
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