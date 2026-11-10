Где можно посмотреть матч сборной Казахстана в отборе на ЧМ-2028 по футзалу
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Впереди у сборной Казахстана по футзалу важный матч в отборе на чемпионат мира-2028. На этот раз соперником нашей команды станет Беларусь. Встреча пройдёт в словацком Гуменне, а болельщики смогут следить за игрой в прямом эфире.
Матч Беларусь — Казахстан состоится в ночь с 10 на 11 ноября. Начало трансляции — в 00:00 по времени Астаны. Игру покажет телеканал «Qazsport».
Предстоящая встреча станет второй для команд в рамках группового этапа. В первом матче, который прошёл в Астане, казахстанские футзалисты одержали непростую победу со счётом 5:4. Главным героем встречи стал Эдсон, оформивший хет-трик. Ещё по одному голу на счету Альберта Акбаликова и Лео Игиты.
С тех пор сборная Беларуси успела провести ещё одну игру, в которой уверенно обыграла Албанию — 8:2. Сейчас у обеих команд по три очка, однако белорусы сыграли на один матч больше.
На кону — лидерство в группе и возможность напрямую выйти в элитный раунд квалификации чемпионата мира. Такое право получит победитель группы. Команда, занявшая второе место, также сохранит шансы на продолжение борьбы — проход дальше будет зависеть от рейтинга.
Отборочный турнир продлится до апреля 2028 года. Поэтому каждый матч сейчас имеет особое значение: цена ошибки на пути к мировому первенству становится всё выше.
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