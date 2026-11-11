Где на каждого трудоспособного приходится больше всего детей и пенсионеров: рейтинг регионов

Самая высокая демографическая нагрузка в Казахстане зафиксирована в Туркестанской области, самая низкая в Алматы. Разница между ними превышает 200 человек на каждую тысячу трудоспособных жителей.

Коэффициент демографической нагрузки показывает, сколько людей нетрудоспособного возраста, то есть детей и пенсионеров, приходится на 1000 человек трудоспособного возраста. Данные за 2025 год опубликовало Бюро национальной статистики.

В Туркестанской области этот показатель составил 866. Иными словами, на каждую тысячу жителей трудоспособного возраста здесь приходится 866 детей и пенсионеров. В среднем по регионам коэффициент равен 751,6.

Пятерку лидеров целиком составили южные и западные регионы. Вслед за Туркестанской областью идут Мангистауская с показателем 838, Кызылординская с 820, Шымкент с 816 и Жамбылская область с 803. Чуть ниже Атырауская область (800) и Жетысу (793).

Меньше всего нагрузка в двух крупнейших городах. В Алматы на тысячу трудоспособных приходится 636 детей и пенсионеров, в Астане 651. Низкие показатели и на севере страны. В Костанайской области коэффициент составил 675, в Акмолинской 695, в Северо-Казахстанской 697, в Павлодарской 698, в Карагандинской 699.

Середину рейтинга заняли Улытау (773), Абайская (764), Актюбинская (763), Алматинская (755), Восточно-Казахстанская (751) и Западно-Казахстанская области (740).