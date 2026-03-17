Где найти работу и получить грант: что предлагают программы занятости в Казахстане
В Казахстане продолжают работать программы занятости: тысячи людей уже нашли работу, прошли обучение или получили поддержку для открытия бизнеса.
Сегодня 2026, 13:15
Сегодня 2026, 13:15Сегодня 2026, 13:15
Фото: pexels.com
В 2026 году десятки тысяч казахстанцев получили реальную помощь с трудоустройством. Кто-то нашёл работу, кто-то - прошёл обучение, а кто-то - получил деньги на открытие собственного дела, передает BAQ.kz.
В 2026 году в Казахстане в рамках программ занятости поддержку получили 46,9 тысячи человек. Из них 39,9 тысячи казахстанцев уже трудоустроены, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.
Для этого использовались разные инструменты - от временной занятости до профессионального обучения.
Так, на субсидируемые рабочие места направили 20,3 тысячи человек.
Из них:
- 1,6 тысячи устроились на социальные рабочие места
- 894 молодых специалиста прошли молодежную практику
- 16,5 тысячи человек участвовали в общественных работах
- еще 1,2 тысячи граждан предпенсионного возраста получили работу в рамках проекта «Күміс жас»
В министерстве отмечают, что поддержка распространяется не только на поиск работы, но и на запуск собственного бизнеса.
«Для граждан из социально уязвимых категорий предусмотрено до 9 тысяч грантов на реализацию новых бизнес-идей. Размер одного гранта - до 400 МРП, или около 1 млн 730 тысяч тенге», - сообщили в ведомстве.
Большое внимание уделяется и обучению. В частности, востребованные на рынке навыки можно получить онлайн.
«Онлайн-обучением охвачено 13,2 тысячи безработных. Из них 9,8 тысячи человек уже завершили обучение и получили сертификаты», - отметили в министерстве.
Кроме того, по программе «Бастау Бизнес» обучение прошли 6,9 тысячи человек, из которых 2,7 тысячи завершили курс и получили базовые знания для ведения собственного дела.
В дальнейшем программы будут расширяться. Планируется направить еще 10 тысяч человек на профессиональное обучение.
В министерстве подчеркнули, что факт трудоустройства подтверждается через обязательные пенсионные взносы, что обеспечивает прозрачность занятости.
Также активно используются цифровые инструменты.
«По состоянию на 1 марта 2026 года через Электронную биржу труда трудоустроено 19,6 тысячи человек», - сообщили в ведомстве.
В целом реализуемые меры направлены на рост доходов населения, развитие предпринимательства и стабильность на рынке труда.
Госпрограммы уже позволили тысячам казахстанцев найти работу или сделать первые шаги в собственном бизнесе.
