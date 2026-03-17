В 2026 году десятки тысяч казахстанцев получили реальную помощь с трудоустройством. Кто-то нашёл работу, кто-то - прошёл обучение, а кто-то - получил деньги на открытие собственного дела, передает BAQ.kz

В 2026 году в Казахстане в рамках программ занятости поддержку получили 46,9 тысячи человек. Из них 39,9 тысячи казахстанцев уже трудоустроены, сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

Для этого использовались разные инструменты - от временной занятости до профессионального обучения.

Так, на субсидируемые рабочие места направили 20,3 тысячи человек.

Из них:

1,6 тысячи устроились на социальные рабочие места

894 молодых специалиста прошли молодежную практику

16,5 тысячи человек участвовали в общественных работах

еще 1,2 тысячи граждан предпенсионного возраста получили работу в рамках проекта «Күміс жас»

В министерстве отмечают, что поддержка распространяется не только на поиск работы, но и на запуск собственного бизнеса.

«Для граждан из социально уязвимых категорий предусмотрено до 9 тысяч грантов на реализацию новых бизнес-идей. Размер одного гранта - до 400 МРП, или около 1 млн 730 тысяч тенге», - сообщили в ведомстве.

Большое внимание уделяется и обучению. В частности, востребованные на рынке навыки можно получить онлайн.

«Онлайн-обучением охвачено 13,2 тысячи безработных. Из них 9,8 тысячи человек уже завершили обучение и получили сертификаты», - отметили в министерстве.

Кроме того, по программе «Бастау Бизнес» обучение прошли 6,9 тысячи человек, из которых 2,7 тысячи завершили курс и получили базовые знания для ведения собственного дела.

В дальнейшем программы будут расширяться. Планируется направить еще 10 тысяч человек на профессиональное обучение.

В министерстве подчеркнули, что факт трудоустройства подтверждается через обязательные пенсионные взносы, что обеспечивает прозрачность занятости.

Также активно используются цифровые инструменты.

«По состоянию на 1 марта 2026 года через Электронную биржу труда трудоустроено 19,6 тысячи человек», - сообщили в ведомстве.

В целом реализуемые меры направлены на рост доходов населения, развитие предпринимательства и стабильность на рынке труда.

Госпрограммы уже позволили тысячам казахстанцев найти работу или сделать первые шаги в собственном бизнесе.