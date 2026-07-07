Где в Алматы пройдут плановые отключения электроэнергии
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В южной столице с 7 по 10 июля 2026 года запланированы временные отключения электроэнергии.
По информации "Алатау жарык компаниясы", ограничения связаны с проведением ремонтных и технических работ на электросетях города.
Работы будут проводиться во всех районах города. В отдельных жилых массивах и на улицах электричество будет отключаться в дневное время - преимущественно с 08:00-09:00 до 17:00.
В график вошли объекты различных районных электросетевых подразделений. Специалисты будут проводить текущий и капитальный ремонт оборудования, замену опор, устранение выявленных дефектов, а также техническое обслуживание трансформаторных подстанций и воздушных линий.
7 июля
РЭС-1:
мкр. Айгерим-1 - ул. Бенберина, 44-78;
мкр. Улжан-1 - ул. Бескайнар, 8-17, Жалайыри, 191, 235, Бозарал, 34-48, Жаналык, 1-7, Карабулак, 2-23, Сарбастау, 3-9, Улпан, 2-11.
РЭС-2:
станция Абая, ул. Прокофьева, Есенжанова, Жемчужная;
ул. Абая-Ауэзова;
ул. Айтеке би-Нурмакова;
ул. Егизбаева, Розыбакиева, Солодовникова, 19 линия, Хусаинова, 20 линия.
РЭС-3:
мкр. Алгабас;
мкр. Калкаман-2 - ул. 3;
мкр. Таусамалы - ул. Макатаева, Жумабаева;
мкр. Акжар - ул. Амина Омирзакова, Сұлтан Байсұлтанов, Ш. Айманова;
мкр. Тастыбулак.
РЭС-4:
ул. Захарова, 36-148;
ул. Наманганская, 39;
мкр. Алтай-2;
мкр. Айнабулак.
РЭС-5:
ул. Римского-Корсакова, Маркова, Бухар Жырау, Байтурсынова, Габдуллина, Огородная;
ул. Радостовца, Катаева.
РЭС-6:
ул. Таттимбета, Ключевая, Таирова, Татыбекова, Биембетова;
пр. Достык, 266-278;
ул. Байтасова, Кармысова, Луганского, Бегалина;
Каменское плато, ул. Оспанова.
РЭС-7:
ул. Манат, Садвакасова, Карахан, Серегина;
мкр. Аксай-3А.
В последующие дни - 8, 9 и 10 июля - отключения также запланированы в районах Айгерим, Шанырак, Улжан, Акжар, Калкаман, Тастыбулак, Карагайлы, Айнабулак, Мирас, Ерменсай, Аксай и других жилых массивах.
Полный перечень адресов с указанием времени отключения размещен в графике ремонтных работ.
В энергоснабжающей организации отметили, что сроки проведения работ могут корректироваться в случае возникновения внеплановых ситуаций.
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