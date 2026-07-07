Где в Алматы пройдут плановые отключения электроэнергии

В южной столице с 7 по 10 июля 2026 года запланированы временные отключения электроэнергии.

По информации "Алатау жарык компаниясы", ограничения связаны с проведением ремонтных и технических работ на электросетях города.

Работы будут проводиться во всех районах города. В отдельных жилых массивах и на улицах электричество будет отключаться в дневное время - преимущественно с 08:00-09:00 до 17:00.

В график вошли объекты различных районных электросетевых подразделений. Специалисты будут проводить текущий и капитальный ремонт оборудования, замену опор, устранение выявленных дефектов, а также техническое обслуживание трансформаторных подстанций и воздушных линий.

7 июля

РЭС-1:

мкр. Айгерим-1 - ул. Бенберина, 44-78;

мкр. Улжан-1 - ул. Бескайнар, 8-17, Жалайыри, 191, 235, Бозарал, 34-48, Жаналык, 1-7, Карабулак, 2-23, Сарбастау, 3-9, Улпан, 2-11.

РЭС-2:

станция Абая, ул. Прокофьева, Есенжанова, Жемчужная;

ул. Абая-Ауэзова;

ул. Айтеке би-Нурмакова;

ул. Егизбаева, Розыбакиева, Солодовникова, 19 линия, Хусаинова, 20 линия.

РЭС-3:

мкр. Алгабас;

мкр. Калкаман-2 - ул. 3;

мкр. Таусамалы - ул. Макатаева, Жумабаева;

мкр. Акжар - ул. Амина Омирзакова, Сұлтан Байсұлтанов, Ш. Айманова;

мкр. Тастыбулак.

РЭС-4:

ул. Захарова, 36-148;

ул. Наманганская, 39;

мкр. Алтай-2;

мкр. Айнабулак.

РЭС-5:

ул. Римского-Корсакова, Маркова, Бухар Жырау, Байтурсынова, Габдуллина, Огородная;

ул. Радостовца, Катаева.

РЭС-6:

ул. Таттимбета, Ключевая, Таирова, Татыбекова, Биембетова;

пр. Достык, 266-278;

ул. Байтасова, Кармысова, Луганского, Бегалина;

Каменское плато, ул. Оспанова.

РЭС-7:

ул. Манат, Садвакасова, Карахан, Серегина;

мкр. Аксай-3А.

В последующие дни - 8, 9 и 10 июля - отключения также запланированы в районах Айгерим, Шанырак, Улжан, Акжар, Калкаман, Тастыбулак, Карагайлы, Айнабулак, Мирас, Ерменсай, Аксай и других жилых массивах.

Полный перечень адресов с указанием времени отключения размещен в графике ремонтных работ.

В энергоснабжающей организации отметили, что сроки проведения работ могут корректироваться в случае возникновения внеплановых ситуаций.