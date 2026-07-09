Где нужны врачи, учителя и сварщики: заработал новый сервис для переселенцев
Теперь можно заранее узнать, где есть работа, какие специалисты востребованы и на какую государственную поддержку можно рассчитывать после переезда.
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На портале migration.enbek.kz заработал новый цифровой сервис для казахстанцев, которые планируют переехать в другой регион по программе добровольного переселения, передает BAQ.KZ.
Сервис позволяет заранее выбрать интересующий регион и получить всю необходимую информацию в одном месте. Пользователи могут ознакомиться с актуальными вакансиями, узнать, какие специалисты сейчас наиболее востребованы, а также посмотреть, какие меры государственной поддержки, жилищные условия и возможности для трудоустройства предусмотрены для участников программы.
На сегодняшний день работодатели чаще всего ищут медицинских работников, учителей, инженеров, специалистов сельского хозяйства, водителей, механизаторов, представителей рабочих профессий, строителей, а также бухгалтеров, экономистов и специалистов социальной сферы. В Министерстве отмечают, что этот перечень регулярно обновляется с учетом потребностей региональных рынков труда.
Кроме того, на портале доступна интерактивная карта с информацией о населенных пунктах, социальной инфраструктуре и контактами для консультаций. Это позволяет будущим переселенцам заранее оценить условия жизни и принять более взвешенное решение о переезде.
Напомним, в 2026 году регионами для добровольного переселения определены Абайская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области и область Ұлытау.
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