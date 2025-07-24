Заместитель премьер-министра Ермек Кошербаев поделился с журналистами, что из-за насыщенного графика крайне редко уходит в отпуск. За последние три-четыре года полноценный отдых у него был лишь однажды – в прошлом году, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Ермек Кошербаев признался, что не является поклонником так называемого "гриль-отдыха" — лежания на пляже под солнцем. Ему ближе активные путешествия и отдых в движении.

"По долгу своей работы я практически постоянно в движении, а отпуск выпадает очень редко. За последние три-четыре года у меня один раз всего был – в прошлом году. Я съездил в Европу буквально на три дня и четыре дня уже провел у нас на Бухтарме в зоне отдыха Приморск. Это очень хорошая зона, все обустроено, все правильно сделано, как образец для других, что можно и нужно делать в пляжных зонах", – отметил Кошербаев.

По его словам, нынешнее руководство Восточно-Казахстанской области уже взяло на вооружение этот опыт. В частности, речь идет о побережье в районе Самарки, куда теперь ведет новый мост через Бухтарму.

"Именно новый мост через Бухтарму активизировал предпринимательскую активность, и там сейчас большое количество людей. Когда я работал, я попросил ни один клочок земли не отдавать никому. То есть акиматы должны разработать соответствующую программу вместе с областными управлениями, и только те лица, которые готовы вкладывать деньги в развитие этой зоны, должны получать земельные участки для того, чтобы вести бизнес", – подчеркнул вице-премьер.

По его словам, данная дорога является круглогодичной, а количество транзитного транспорта возросло. Это самый короткий путь из Китая в Россию – 590 километров. В летнее время побережье Самарки – самое теплое на Бухтарме.