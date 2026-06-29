Где отдохнуть в Казахстане летом 2026 года: цены, маршруты и главные локации

Летний сезон 2026 года в Казахстане демонстрирует беспрецедентный бум внутреннего и въездного туризма. По свежим данным Бюро национальной статистики, только за первый квартал 2026 года страну посетили 3 миллиона иностранных гостей (лидируют Узбекистан, Кыргызстан и РФ), а объемы услуг мест размещения выросли на 13,9%, достигнув 69,4 млрд тенге.

Казахстанцы все чаще выбирают локальные курорты, инфраструктура которых заметно выросла: на сегодняшний день в стране функционирует уже 4 505 объектов размещения — от глэмпингов до пятизвездочных отелей.

1. Алматинский горный кластер и озера Семиречья

Абсолютный лидер официального статистического рейтинга 2026 года (более 509 тысяч посетителей за начало года). Сюда едут за прохладой Заилийского Алатау, космическими пейзажами Чарынского каньона и бирюзовой водой высокогорных озер Кольсай и Кайынды.

Как добраться: Самолетом или поездом до Алматы. До Чарына и Кольсайских озер удобнее всего добираться в составе организованного одно-двухдневного тура на комфортабельных автобусах/внедорожниках прямо из города (время в пути — 3–5 часов).

Цены летом 2026: Сутки в стандартном отеле/хостеле Алматы — от 10 000 до 35 000 тенге. Двухдневный комплексный тур (Чарын + Кольсай + Кайынды с проживанием в гостевых домах поселка Саты и питанием) — от 35 000 до 55 000 тенге на человека.

Сутки в эко-отеле или премиальном глэмпинге в горах — от 50 000 до 90 000 тенге.

2. Щучинско-Боровская курортная зона (Боровое)

«Казахстанская Швейцария» прочно удерживает второе место в стране (116,7 тысяч туристов по последним данным). Хвойные леса, чистейшие озера и развитая санаторная база привлекают семейных туристов со всей республики.

Как добраться: Из Астаны курсируют регулярные поезда, комфортабельные электропоезда (около 2,5–3 часов в пути) и автобусы до Щучинска/Борового. На автомобиле по платной автобану Астана — Щучинск дорога займет чуть более 2 часов.

Цены летом 2026: Бюджетные базы отдыха и гостевые дома — от 10 000 до 18 000 тенге за сутки. Средний чек в хорошем отеле — от 45 000 до 65 000 тенге за ночь на двоих. Санатории с лечебными процедурами и полным пансионом — от 30 000 до 70 000 тенге в сутки с человека.

3. Мангистау (Каспийское море и урочище Бозжыра)

Мангистауская курортная зона переживает колоссальный приток путешественников (53,3 тысячи человек за первый квартал). Регион делит туристов на две категории: любителей пляжного All Inclusive на Каспии и искателей приключений, отправляющихся на джипах к «инопланетным» меловым каньонам Устюрта.

Как добраться: Перелет до Актау. Пляжные резорты находятся в 15-30 минутах езды от города. Для поездки на Бозжыру или в долину шаров Торыш строго необходим арендованный внедорожник с гидом (самостоятельно на легковом авто туда не доехать).

Цены летом 2026: Проживание в Актау (отели/квартиры) — от 15 000 до 40 000 тенге. Морской отдых в пятизвездочном отеле по системе «все включено» — от 120 000 до 250 000 тенге за номер в сутки. Авторские джип-туры по плато Устюрт (на 3–4 дня с палатками, питанием и полным сопровождением) — от 120 000 до 180 000 тенге с человека.

4. Лечебное озеро Алаколь

Уникальное горько-соленое озеро, известное своими целебными свойствами и черной галькой. Сюда едут за оздоровлением и спокойным пляжным отдыхом.

Как добраться: С введением субсидируемых авиа- и железнодорожных маршрутов добраться стало проще. Поезда и самолеты ходят до поселков Акши и Коктума (со стороны Жетысуской области) или до Урджара (со стороны Абайской области). Из Алматы и Талдыкоргана также курсируют автобусы.

Цены летом 2026: Эконом-варианты в частном секторе — от 7 000 до 12 000 тенге без питания. Базы отдыха среднего уровня (с трехразовым питанием) — от 18 000 до 35 000 тенге с человека в сутки. Пляжные премиум-отели — от 60 000 до 110 000 тенге за номер.

5. Алтайская курортная зона (Катон-Карагай и Бухтарма)

Регион замыкает топ самых востребованных зон (30,3 тыс. туристов). Это выбор для ценителей нетронутой дикой природы, альпийских лугов, пантолечения и рафтинга.

Как добраться: Самолетом или поездом до Усть-Каменогорска, далее — на междугороднем автобусе, такси или личном автомобиле до Бухтарминского водохранилища (около 2 часов) либо до села Катон-Карагай (около 6–7 часов по живописной, но сложной дороге).

Цены летом 2026: Аренда домика на Бухтарме — от 15 000 до 50 000 тенге в сутки (в зависимости от вместимости и близости к воде). Проживание в мараловодческих хозяйствах Катон-Карагая с оздоровительными пантовыми ваннами — от 35 000 до 80 000 тенге в сутки (включая питание и базовые процедуры).

Важный тренд 2026 года: Аналитики отмечают резкую поляризацию цен. Стоимость отдыха в Казахстане этим летом может отличаться в десятки раз: от скромных 5 000–7 000 тенге в сутки за комнату в гостевом доме на Алаколе до 90 000–150 000 тенге за ночь в элитных эко-отелях Алматинской области или люксах Борового. Заметно вырос спрос на раннее бронирование: из-за дефицита качественного номерного фонда места в топовых базах отдыха на июль и август раскупаются еще весной.